Afbraak garage Regniers: “Alles verliep volgens de regels” Op komst: 140 studentenkoten, een dokter, een koffiebar en een winkel Sabine Van Damme

02 januari 2020

19u00 0 Gent Buurtbewoners stellen zich Buurtbewoners stellen zich vragen bij de ‘snelle afbraak’ van garage Regniers vlak voor kerst, maar Upgrade Estate, de eigenaar van de site, schept nu klaarheid. “Uiteraard is alles volgens de wettelijke voorschriften verlopen”, zegt Koenraad Belsack. “We wilden het gebouw voor de jaarwisseling weg, omdat er anders een leegstandstaks betaald moest worden, én omdat er nog archeologisch onderzoek moet gebeuren.”

“Met Upgrade Estate hebben we de site van garage Regniers al opgekocht kort na het failissement, dus in 2016”, vertelt Koenraad Belsack. “In overleg met het stadsbestuur hebben we de plannen getekend van wat we daar willen realiseren. We hebben daarvoor een vergunning gekregen, maar één buurtbewoner stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dat is echter een niet-opschortende procedure. De afbraak van het gebouw, daar zijn we aan de binnenzijde al een hele tijd mee bezig. Eigenlijk bleef enkel nog de gevel over. En die wilden we absoluut voor de jaarwisseling weg hebben. Vanaf 2020 zouden we anders leegstandstaks moeten betalen. Dat de afbraakfirma dan net 24 december uitkoos om de gevel neer te halen is dus inderdaad toeval, en heeft helemaal niks te maken met het sluiten van de stadsdiensten.”

Beslack licht ook al een tip van de sluier over de toekomst van de site. “We hopen dat er snel een uitspraak is van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar in afwachting kunnen we dus alvast een bodemonderzoek laten doen. Zo’n archeologisch onderzoek is op die plek verplicht, dus gaan we ook dat laten uitvoeren zoals is voorgeschreven. Daarna plannen we een gebouw met een 140-tal studentenwoningen. Er komt ook een appartement voor de studentencoach, zoals we dat in al onze Upgrade-studentenwoningen hebben. Op het gelijkvloers zal er plaats zijn voor een dokterskabinet, een koffiebar en een winkel. Qua timing is er nog niks concreet, net omdat we de uitspraak nog afwachten.”

Upgrade Estate is een gekende Gentse zaak met een vlekkeloze reputatie, en is in Gent ook de grootste speler op de markt van de studentenwoningen. Het project aan Duizend Vuren zal hun 12de zijn in Gent. Daarnaast zijn ze ook actief in Brugge, Brussel, Kortrijk, Antwerpen en zelfs Mons.