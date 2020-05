Advocaat pleit wederzijdse toestemming in incestzaak: “Ronduit wansmakelijk” Cedric Matthys

11 mei 2020

13u50 0 Gent Een 47-jarige man uit Lochristi is maandagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. Hij verkrachtte zijn dochter twee jaar lang tot drie keer per week. De beklaagde ontkent de feiten. “Ik heb haar enkel gezoend en geknuffeld. Meer niet.”

“Niet te veel zever schrijven.” E. D.C. prevelt nog een laatste zinnetje richting de persbanken voor de politie hem de rechtszaal uitleidt. De 47-jarige man uit Lochristi stond maandagvoormiddag terecht in het Gentse hof van beroep. Eind november liep D.G., door de gerechtelijk psychiater omschreven als “narcistisch” en “manipulatief”, zeven jaar effectieve celstraf op. Hij vergreep zich twee jaar lang aan zijn minderjarige dochter, maar blijft deze feiten ontkennen. “Een man zonder schuldinzicht met een compleet gebrek aan empathie”, oordeelde de eerste rechter destijds.

Wederzijdse toestemming

Het Openbaar Ministerie vroeg alvast de bevestiging van straf, maar Jaak Haentjes, de advocaat van de beklaagde, blijft gaan voor de vrijspraak. Hij hamerde erop dat zijn cliënt de feiten ontkent. Daarenboven kwam hij met een wel erg theoretische uitleg op de proppen. Zelfs al zou D.C. seksuele contacten gehad hebben met zijn dochter, dan nog hoeft hij hier volgens de advocaat niet noodzakelijk voor gestraft worden.

Haentjes: “J. (het slachtoffer, nvdr.) was ouder dan 16. Theoretisch gezien is ze seksueel meerderjarig. Als deze feiten met wederzijdse toestemming plaatsvonden, dan kan E. niet vervolgd worden. Waarom heeft J. bepaalde betrekkingen afgeblokt en andere niet? Misschien gaf ze toestemming voor wat er gebeurd is, maar dat kan ze vandaag niet meer toegeven? Eens ze alles had opgebiecht aan haar broer was het te moeilijk om haar verhaal nog te veranderen.”

Tarotkaarten

Eva Van Moer, de advocate van de moeder, noemde Haentjes’ analyse “ronduit wansmakelijk”: “J. heeft niet om hulp geroepen, dus was er toestemming? Als een verkrachter iemand de bosjes insleurt, kan je er nog van uitgaan dat het slachtoffer begint te schreeuwen. Hier gaat het om een vader-dochterrelatie. De beklaagde ging manipulatief te werk.”

Verder haalde Van Moer ook het vluchtgedrag van D.G. aan. Toen de man op 26 mei vorig jaar thuis kwam van zijn werk merkte hij dat zijn gezin nergens te bespeuren was. Hij reed daarop onmiddellijk richting het plaatselijk politiecommissariaat. Daar zag hij de wagen van zijn zoon staan. Hij reed naar zijn moeder in Torhout, waar hij de feiten deels opbiechtte. “Dit relaas wijst erop dat D.G. wist wat zich boven het hoofd hing", haalde de advocate aan. “Maar achteraf kwam hij met een ander relaas op de proppen. Hij wist -hou je vast- op basis van tarotkaarten dat zijn familie zich in een groot gebouw bevond. Dat bleek dan het politiekantoor te zijn.”

“Enkel gezoend”

Of D.C. zijn, relatief zware, straf zal zien dalen in beroep weten we pas op dinsdag 26 mei. De man zelf hield ook na aandringen van de rechter vast aan zijn onschuld. “Alles wat ik zeg, wordt toch in het belachelijke getrokken”, vertelde hij. “Ik weet niet waarom mijn dochter mij dit aandoet. Ik zit intussen al meer dan een jaar in de gevangenis en denk elke dag na over die vraag. Ik heb haar enkel gezoend en geknuffeld. Meer niet.”