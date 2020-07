Advieskantoor in Melle maakt thuiswerken de standaard: “Nu kan ik mijn dochter afzetten en afhalen van school” Jill Dhondt

01 juli 2020

13u27 4 Gent De medewerkers van het advieskantoor BDO kiezen vanaf nu zelf hoe vaak ze naar kantoor komen. Het bedrijf met kantoren in Melle maakt telewerk de standaard. Ze doen dat voor het gemak van de medewerkers en voor het klimaat. “Door mijn eigen agenda te plannen, kan ik mijn dochter afzetten en afhalen van school. Het maakt de ochtenden veel rustiger dan wanneer ik twee uur onderweg ben naar kantoor.”

Na de coronacrisis hoeven de ruim 850 werknemers van BDO niet per se elke dag naar kantoor te komen. In functie van hun taken, afspraken en eigen voorkeur, kunnen ze voortaan zelf kiezen hoeveel dagen per week ze van thuis uit werken. Telewerk is daarom niet nieuw bij BDO, maar dat de medewerkers zelf kiezen wanneer ze naar kantoor komen wel.

Het advieskantoor besloot thuiswerk de standaard te maken na een interne bevraging. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de medewerkers twee of drie dagen wil werken van thuis omdat ze daar productiever zijn dan op de werkvloer. De nieuwe manier van werken laat het personeel toe het beste evenwicht te zoeken tussen hun job en hun privéleven, en helpt het bedrijf om hun klimaatplan te realiseren. In maart, april en mei lag het brandstofverbruik van het bedrijf al 80 procent lager dan voor de coronacrisis.

Minder gestoord

Sarah Van Cauwenberghe (35) ziet enkel maar voordelen in het nieuwe systeem. “Als ik van en naar het kantoor in Melle moet, ben ik twee uur onderweg. Wanneer ik van thuis uit werk, kan ik die tijd anders invullen. Ik kan mijn dochter van 8 naar school brengen en afhalen, wat handig is als alleenstaande mama. Bovendien moet ik me niet mengen in het verkeer die dag en hoef ik de frustratie daarvan niet te ervaren. Ook word ik minder gestoord op thuiswerkdagen zodat ik me beter kan concentreren. Wel ga ik nog steeds twee dagen in de week naar Melle gaan voor vergaderingen, maar zeker ook voor het contact met mijn collega’s.”

Partner Dirk De Roose (55) stond eerst argwanend tegenover thuiswerk. Voordien was hij halftijds bij klanten en halftijds op het kantoor, maar door de lockdown moest hij plots honderd procent van thuis uit werken. “Dat was een hele aanpassing, maar ik heb daardoor wel gemerkt dat het werkt. Vanaf nu ga ik maar twee à drie dagen per week naar kantoor, de andere dagen werk ik van thuis. Mijn vrees dat de teamcohesie zou verdwijnen werd opgelost door een teamcall te organiseren met de hele afdeling om de twee dagen. Daar kan iedereen vragen stellen en opmerkingen meegeven.”