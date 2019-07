Adolf en Leopold De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

05 juli 2019

Ik was deze week voor de zoveelste keer in Berlijn, de stad die ik stilaan mijn tweede thuis begin te noemen. Of ‘meine zweite Heimat’, zo u wil. Geen enkele andere stad heeft de afgelopen 100 jaar zo een bewogen geschiedenis gekend en dat zie je er overal. Her en der herinneren stukken Berlijnse Muur, communistische hoofdkwartieren en WOII-musea aan de gruwelen die er plaatsvonden. Als herinnering aan de gruwelen van de Holocaust werd o.a. een monument gebouwd dat niet minder dan 19.000 m2 beslaat. Het immense park Tiergarten is rijkelijk bezaaid met standbeelden van geschiedkundig interessante Duitsers zoals Pruisische koningen, Duitse keizers en hun hoge officieren. Een beeld van Adolf Hitler valt echter nergens te bespeuren. Dat stuk verdriet heeft dan ook de dood van onder meer 6 miljoen joden op zijn geweten. Die mensen waren jood, dat was voor Dolf genoeg om ze uit te roeien, zo iemand herdenk je niet met een standbeeld. In het Gentse Zuidpark werd deze week het standbeeld van Leopold II besmeurd met rode verf. Omdat het er staat. Leopold II, de tweede koning der Belgen, was privé-eigenaar van Congo en verdiende fortuinen aan de ontginning van ivoor en rubber. Die fortuinen hield hij voor zichzelf, dat u niet denkt dat zijn land –laat staan zijn burgers- daar beter van werden. Bij benadering 5 miljoen Congolezen lieten tijdens het Leopold II-regime het leven door ontbering, foltering en executie. Die mensen waren zwart, dat was voor Leo genoeg om ze uit te roeien. Bij zijn standbeeld –hij heeft er dus wel een- staat een tekstje waarin staat dat de stad Gent de vele slachtoffers betreurt. Veel Gentenaars nemen aanstoot aan het standbeeld en willen het weg. Zolang het er staat zal het van tijd tot tijd besmeurd worden. Zonder vandalisme goed te keuren, vind ik dat Leopold daar zelf om gevraagd heeft.