Adam en Eva negeren elkaar in de Mageleinsteeg Sabine Van Damme

01 augustus 2020

14u49 0 Gent In de Mageleinsteeg prijkt een nieuw kunstwerk, van de hand van de Argentiinse straatkunstenaar Francisco Bosoletti. Zijn werk kadert in het Van Eyckjaar, en toont Adam en Eva, die het niet met elkaar kunnen vinden. Zou er een geschiedenis zijn geweest mochten die twee Bijbelse figuren elkaar niet ontmoet hebben?

‘Desencuentro’ heeft Bosoletti zijn werk gedoopt, want ‘mismatch’ betekent. De kunstenaar bestudeerde het retabel van Van Eyck voor hij aan deze muurschildering begon. “Bij hun altaarstuk heb je aan de twee buitenzijden de panelen met de figuren van Adam en Eva”, zegt hij. “Zij omarmen bij wijze van spreken alle andere delen, die heel erg verhalend zijn en vol staan met details en symbolische elementen. Misschien kan je zelfs zeggen dat zonder de ontmoeting van Adam en Eva er niet eens een verhaal zou zijn. Dat vind ik heel fascinerend en trek ik door naar ons eigen leven: dat alle ontmoetingen die we hebben, hoe klein ook, het verloop van onze geschiedenis kunnen bepalen.”

Het werk bevindt zich op een boogscheut van de kathedraal, waar het echte Lam Gods staat. Wie het wil bekijken zal de ‘Mageleinsteeg’niet vinden op een officieel stratenplan. Het is de verborgen doorsteek tussen de Mageleinstraat en de Lange Kruisstraat, makkelijkst te vinden langs de kant van de Lange Kruisstraat, tussen restaurant De Abt en koffiehuis Koffeïne. Het is overigens niet de eerste muurschildering die de stad laat aanbrengen in het kader van ‘OMG! Van Eyck is here’. In augustus 2019 maakte de Argentijnse Hyuro een muurschildering in de buurt van Sint-Jacobs. Nog geen maand later zakte landgenoot Pastel naar Gent af om de achtergevel van Kuiperskaai 14 te transformeren. Begin 2020 maakte de Spaanse artiest Isaac Cordal een moderne interpretatie van Adam en Eva en verspreidde 15 paar miniatuurbeeldjes over de hele stad. Sinds eind mei prijkt een tweeluik van STROOK, dat gemaakt werd met gerecupereerd hout, in de Braderijstraat.

Bosoletti werd geboren in een klein dorpje in de provincie Santa Fe in Argentinië. Momenteel is Italië zijn uitvalsbasis, waar zijn werk grote belangstelling begint te krijgen. Hij is een bekende naam in de internationale stedelijke kunstscene en nam deel aan projecten in Europa en Amerika. Nog een tip van de artiest: “maak een foto van het werk en zet die om in negatief. Zo krijgt de muurschildering een hele nieuwe beleving.”