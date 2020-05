Actrice uit televisiereeks Dertigers stuurt ondeugende brieven naar je thuis Jill Dhondt

25 mei 2020

15u15 0 Gent Katrijn Govaert, die An speelt in de televisiereeks ‘Dertigers’, miste het om verhalen te brengen naar de mensen thuis. Daarom begon ze ‘fluisterbrieven van een ondeugende deerne’ te maken, waarin ze het personage aanneemt van een negentiende-eeuwse vrouw. Het goede nieuws is dat je zeven van deze aangebrande brieven aan je deur kan laten leveren.

De actrice is niet enkel verbonden met de televisieserie Dertigers op Eén, maar ook met Theater Box, het kleinste theater van Gent. De theaters zijn momenteel gesloten en televisieopnames uitgesteld, waardoor Katrijn momenteel thuis zit. “Toch heb ik een manier gevonden om verhalen over te brengen”, zegt de actrice. “Zeven weken lang kunnen mensen elke week een brief van mij ontvangen, of liever, van mijn alter ego Catherine. Zij is een gegoede dame uit het begin van de negentiende eeuw. Omdat ze haar onbezorgde leventje maar saai vindt, werkt ze zich regelmatig in de nesten. Ze schrijft ondeugende brieven naar haar hartsvriendin, waarin ze haar belevenissen en fantasieën deelt.”

Wie interesse heeft om het alter ego van Katrijn te leren kennen, kan zeven licht ontvlambare brieven bestellen. Daarvoor betaal je 28 euro. Wie wil kan de brieven ook cadeau doen aan iemand anders.

