Actrice Mieke Bouve slachtoffer van piepjonge bende Romakinderen: “Ze noemden mij hoer en slet” Sabine Van Damme

19 juni 2019

22u00 34 Gent Aan de Zuid in Gent zaait een bende jonge kinderen onrust. Ze omsingelen, bedreigen en bespuwen mensen die ’s avonds alleen op pad zijn, en proberen hen ook te bestelen. Onder meer actrice Mieke Bouve werd slachtoffer. Politie en parket doen wat ze kunnen, maar zo'n jonge kinderen kunnen wettelijk gezien niet worden opgesloten of bestraft.

“Het was 23 uur vorige vrijdag, en ik wachtte na een etentje op de tram aan de Zuid”, vertelt Mieke Bouve, in een ver verleden Boogschutter in de jeugdserie Merlina. “Ik was daar quasi alleen, al liep er een groepje jonge kinderen rond, 4 meisjes en een jongen, de oudste hooguit 12 jaar. Toen er een tram aankwam, gingen ze eraan hangen, waarop de chauffeur boos uitstapte. De kinderen kwamen bij mij staan en een steward stuurde ze weg, met de waarschuwing dat ze geen mensen mochten lastig vallen. Maar eens die tram verdwenen was, kwamen de kinderen terug. Ze begonnen mij lastig te vallen, draaiden de hele tijd rond mij, noemden mij hoer en slet. Ze vroegen waar ik woonde, of ik nog lang zou blijven, en kwamen heel dreigend over. Ik beschermde mijn handtas waarin mijn laptop zat. Ik klapte helemaal dicht, hoewel ik normaal heel alert en mondig ben. Eén kind verdween in de ondergrondse parking, alsof het iets ging halen. Toen ik een Lijn-chauffeur naar de parking zag gaan, heb ik hem aangesproken. Ik was compleet van mijn melk. De kinderen stoven weg, alle kanten uit. Die vriendelijke meneer heeft mij dan naar huis gebracht. Nachten heb ik ervan wakker gelegen. Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen stad”, zegt Bouve die klacht indiende bij de politie.

Bespuwen

Toeval wil dat een vriendin van haar, Liliane Vandenheede, twee dagen eerder exact hetzelfde meemaakte, op dezelfde plek, om 22 uur. “Bij mij waren het een 10-tal kinderen, tussen 6 en 12 jaar oud”, zegt ze. “Ze vroegen eerst een euro, omsingelden me, noemden ook mij hoer en slet en ander fraais. Ze bespuwden me, deden teken dat ze mijn keel zouden oversnijden en begonnen aan mijn tas te trekken. Gelukkig kwam de bus toen aan. De chauffeur sprong uit zijn voertuig, riep dat ik de politie moest bellen en zette de achtervolging in. De kinderen verdwenen in het park en in de parking. De politie was heel snel ter plaatse, zelfs nog terwijl ik belde, en kon alle kinderen oppakken en identificeren. Ik ben heel tevreden over de manier waarop ze dit aanpakten en mij geruststelden. Maar blijkbaar kunnen ze niets doen, als 2 dagen later hetzelfde gebeurt, en tussendoor waarschijnlijk nog meer.”

Berisping

Bij De Lijn zijn ze op de hoogte van de situatie. “We raden onze chauffeurs aan altijd melding te doen van incidenten, bijstand te vragen indien nodig en de politie te bellen”, zegt Tom Van Der Vreken. “Het is niet de bedoeling dat ze zelf tussenbeide komen. Wij staan ook in contact met de stad en de politie, en wisselen informatie uit.” Ook korpschef Filip Rasschaert zegt: “We kennen het probleem, onze recherche en het parket zijn ermee bezig.” Maar bij het parket klonk eerder al dat de wet het niet toelaat kinderen jonger dan 14 naar een gesloten instelling te sturen. Bij de 12 tot 14-jarigen stelt de jeugdrechter soms een ‘problematische opvoedingssituatie’ vast, waardoor ze naar een internaat worden gestuurd. Maar daar gaan ze gewoon lopen, of - erger nog - ze worden er weggehaald door hun familie. Zelfs de -12 jarigen worden direct voor de jeugdrechter voorgeleid, maar meer dan een berisping of toezicht kan hen wettelijk gezien niet worden opgelegd. Het probleem met de kinderbende escaleert sinds eind 2018. Het zou gaan om een 15-tal kinderen, van hooguit 5 Romafamilies.