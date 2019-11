Activisten blinddoeken Leopold II Jeroen Desmecht en Wim Naert

01 november 2019

14u07 0 Gent Actievoerders bonden voorbije nacht een rode blinddoek over de ogen van het Leopold II-standbeeld in het Koning Albertpark. Het omstreden werk werd de voorbije maanden al meermaals beklad, als protest tegen het controversiële bewind van de afgebeelde koning.

Volgens de Gentenaar komt de protestactie deze keer uit een andere hoek. Zo hing er een bord aan de buste van het standbeeld dat verwijst naar een initiatief van de extreemrechtse en volksnationalistische actiegroep Voorpost.

Meermaals beklad

Pogingen om het controversiële standbeeld uit het park te laten halen, draaiden er enkel op uit dat het stadsbestuur een bord met duiding in het parkje plaatste. “Het bewind van Leopold II en het optreden van Belgische kolonisten onder zijn bestuur in Congo roept vandaag vragen op, niet in het minst om de brutale, misdadige aanpak van de lokale bevolking en de onmenselijke uitbuiting ervan”, staat op het bord te lezen. “Het stadsbestuur betreurt de vele Congolese slachtoffers die zijn omgekomen ten tijde van de Vrijstaat.”