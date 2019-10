Actievoerder vrijgesproken voor vervalsing burgerbudget: “Veel valse stemmen uitgebracht, maar enkel als klokkenluider” Erik De Troyer

15 oktober 2019

16u38 2 Gent De bekende Gentse actievoerder Arthur De Decker (67) is vrijgesproken voor het vervalsen van de uitslag van het Gentse burgerbudget. Hij bracht honderden valse stemmen uit voor diverse projecten maar verklaarde dat te doen om het lek in het stemsysteem aan te tonen. De rechter volgde De Decker in zijn uitleg.

De stad Gent organiseerde in 2017 een grote wedstrijd waarbij iedereen stadsprojecten mocht voorstellen. De projecten met de meeste stemmen konden forse bedragen winnen met het oog op realisatie. Om te stemmen moest men enkel achternaam en rijksregisternummer ingeven.

“Die stemprocedure was volledig lek”, zegt De Decker. “Het is echt niet zo moeilijk om een rijksregisternummer te pakken te krijgen. Ik heb via het staatsblad de oprichters van vzw’s opgezocht en zo kon ik honderden keren stemmen, soms ook op naam van bekende Gentenaars. Dat was mooi meegenomen want het was net de bedoeling dat de stad op het gat in het stemsysteem zou botsen. Ze wisten ook op voorhand dat ik dit van plan was. Ik heb dan ook zeker 100 keer van op mijn eigen computer gestemd maar ook tientallen keren van op de computer in het infopunt onder het Belfort of van op computers in bibliotheken. Mijn stemmen heb ik gespreid over heel wat projecten. Ik had trouwens zelf ook een voorstel voor het burgerbudget ingediend: eentje om een waterdicht stemsysteem in te voeren. Het werd echter niet weerhouden.”

“Wat ik wou aantonen was dat met een ambtenarenbestand van 3.000 man, waarvan zeker 10% toegang heeft tot rijksregistergegevens de stemprocedure makkelijk vervalst kon worden”, zegt hij.

De stad merkte al snel dat vaak gestemd werd van één specifiek IP-adres, namelijk dat van De Decker en diende daarom een klacht in. “Plots stond de politie hier aan de deur. Ze dreigden zelfs mijn computer in beslag te nemen maar ik heb hen wandelen gestuurd omdat ze geen huiszoekingsbevel hadden”, zegt De Decker.

Verrast

De tenlastelegging was niet mals: elektronische communicatiemiddelen gebruiken om overlast te veroorzaken of iemand schade te berokkenen. “Ik was verrast dat die zaak tot in de rechtbank is geraakt”, aldus De Decker. Hij komt er nu echter zonder straf van af. De Decker kon de rechter overtuigen dat hij niet meer was dan een klokkenluider. “Het uitbrengen van de valse stemmen geschiedde geenszins om projecten te bevoordelen. Dat de beklaagde de intentie had om overlast of schade te veroorzaken, is evenmin bewezen. Hij handelde enkel en alleen om de veiligheid van het stemsysteem aan te kaarten”, oordeelt de rechter in zijn vonnis.

De Decker is trouwens lang niet aan zijn proefstuk toe. Hij zat achter twee referendums (over de Belfortparking en gratis openbaar vervoer) en kon een aantal grote projecten tegenhouden zoals het wetenschapspark of de vierde rijstrook van de E40.