Actiegroep SOS Sint-Anna geeft niet op: “Als gemeenteraad niet stemt tegen project-Delhaize ondernemen we juridische stappen Sabine Van Damme

17 oktober 2019

15u53 0 Gent De actiegroep SOS Sint-Anna geeft het verzet niet op. “Géén supermarkt in de Sint-Annakerk”, klinkt het vastberaden. Ze hopen dat de gemeenteraadsleden zich alsnog bedenken en stemmen tegen het project-Delhaize. Indien niet, dreigen ze met juridische stappen, onder meer via de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

“Het kan toch niet dat Monumentenzorg zich akkoord verklaart met de voorgestelde plannen van Delhaize?” klinkt het ontzet. “Al het erfgoed in de kerk moest bewaard worden, was één van de voorwaarden. Maar het wordt helemaal weggestopt. De zijkapellen gaan dicht, de muurschilderingen worden verstopt achter plinten en de prachtige tegelvloer wordt weggestopt onder een andere vloer. Als dìt mag, dan is dat het einde van het Vlaams erfgoed. Dan staat de deur open om élk Vlaams monument te onteren.”

Verdeeldheid

Maandag 21 oktober moet de gemeenteraad zich uitspreken over 5 vragen die de actiegroep via een burgerinitiatief heeft gesteld. De belangrijkste daarvan: de onderhandelingen met Delhaize stopzetten. “Wij hopen dat de gemeenteraadsleden in eer en geweten – en dus los van hun partij – zullen stemmen”, zegt Paul Van Houtte, voorzitter van de actiegroep. “Indien niet, dan moet het hele dossier nog worden goedgekeurd op de gemeenteraad van november. Er is dus nog veel kans dat het project-Delhaize afspringt, want ook binnen de meerderheidspartijen is er veel verdeeldheid over de toekomst van de prachtige Sint-Annakerk.”

De kans dat de Gentse raadsleden zich plots onttrekken aan hun politieke keurslijf en het plan wegstemmen, is zo goed als onbestaande. Dat beseffen ook enkele actievoerders. “Maar dan kunnen we nog steeds juridische stappen zetten. Delhaize kan de kerk wel kopen of in erfpacht krijgen, er moeten ook nog vergunningen worden afgeleverd voor de werken die ze daar willen uitvoeren. We kunnen dus nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen ook. De strijd is nog niet gestreden.”

Wat dan wel?

Geen Delhaize dus als het van de actiegroep afhangt, maar wat dan wel? Daarop blijven ze ook zelf het antwoord schuldig. “Maar wij zijn bereid om met de stad als partner te zorgen dat de kerk in de weekends kan worden opengesteld. Met enkele kleine ingrepen is dat mogelijk. Dan kunnen mensen zien wat voor prachtig gebouw dit is, want de kerk is eigenlijk al jaren dicht. Dan zal er wel organisch een plan groeien van hoe we deze ruimte als gemeenschap kunnen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld een belevingsplek worden voor alle religies.”

Dat Sint-Anna een andere bestemming zou krijgen, is al bijna 10 jaar bekend. Van alle kandidaten die een voorstel indienden, was enkel Delhaize in regel met de strenge eisen die werden gesteld. Alle andere kandidaten wilden de monumentale ruimte opdelen, en dat mag niet. Delhaize gaat voor een supermarkt, een restaurant aan de achterzijde en een wijnbar op het doksaal. Buiten de openingsuren van de supermarkt zou eventueel het orgel bespeeld kunnen worden.