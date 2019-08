Actiegroep Oostakker naar Raad van State tegen windmolens Sabine Van Damme

13 augustus 2019

16u37 2 Gent De Actiegroep ‘Skaldenteam’ trekt naar de Raad van State tegen de acht grote windturbines die in het Skaldenpark in de Gentse haven gebouwd mogen worden.

De strijd tegen de windmolens woedt al lang in Oostakker. Al in 2013 wilden Katoen Natie en Engie Electrabel een vergunning om 13 grote windturbines in de haven te bouwen. Ze vingen bot. Maar in 2016 probeerden ze nog eens, voor 8 nog grotere turbines. Het Milieu Effecten Rapport (MER) gaf een negatief advies, maar de stad Gent gaf wél een gunstig advies. Eentje met bijzonder voorwaarden dan wel, want zelfs de stad vond het percentage gehinderden erg hoog, en wilde bijkomende maatregelen. De provinciale milieuvergunningscommissie adviseerde ongunstig dan weer in november 2016.

In februari 2017 werd de milieuvergunning dus geweigerd, door de deputatie van de provincie. Maar beide exploitanten – Katoen Natie en Engie Electrabel - gingen in beroep bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, toen nog Joke Schauvliege. Op 28 mei van dit jaar, 2 dagen na de verkiezingen dus, besliste de huidige Minister van Leefmilieu, Koen Van den Heuvel, om beide beroepsdossiers in te willigen en dus via een ministerieel besluit een milieuvergunning te verlenen aan exploitanten Katoen Natie en Electrabel.

En dus trekt het actiecomité nu naar de Raad van State, hun enige optie nog. “Het bedrijventerrein ‘Skaldenpark’ is letterlijk omringd door de drie dorpskernen van Hijfte, Desteldonk en Oostakker”, zegt Tony Baetslé van het actiecomité. “Honderden woningen zijn gebouwd op de rand van het terrein. Dat het Skaldenpark daardoor niet geschikt is voor de bouw van windturbines met een masthoogte van 150 meter, wieken van 106 meter diameter en tiphoogte van 200 meter werd aan Stad Gent duidelijk gemaakt via honderden individuele bezwaarschriften. Het Milieu Effecten Rapport (MER) bevestigde deze stelling.”

De Raad van State is een dure aangelegenheid, dus hebben enkele buren diep in hun zakken getast om het nodige geld voor de procedure samen te rapen. Met succes. Vandaag is hun verzoekschrift in de bus gevallen bij de Raad van State. Hun vraag: het vernietigen van het ministriële besluit van 28 mei, op basis van onder andere de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO). Die stelt dat grote windturbines niet voor overmatige overlast mogen zorgen, noch bij werknemers, noch bij buurtbewoners.