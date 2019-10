Actie voor minimumloon van 14 euro per uur aan UGent Sabine Van Damme

14u20 1 Gent Maandagochtend is actie gevoerd aan de gebouwen van de UGent in de Sint-Pietersnieuwstraat. Een aantal verenigingen voert strijd voor een minimumloon van 14 euro per uur, ook aan de UGent. Want zelfs daar verdient een deel van de werknemers minder dan 2.300 euro bruto per maand.

De verenigingen, onder aanvoeren van de socialistische vakbond ACOD, hebben hun actie kracht bijgezet met een petitie. ‘Fight for 14 euro’ heet de campagne, die ook op andere plaatsen loopt. Enkele studentenverenigingen en zelfs enkele bekende proffen, onder wie Petra De Sutter en Carl Devos, steunen de actie. UGent en UZ Gent stellen samen 15.000 mensen tewerk. Een groep van een 100-tal mensen daarvan verdient geen menswaardig loon van 2.300 euro bruto in de maand. “Zo doet een UGent-werknemer er in het studentenrestaurant er bijvoorbeeld 12 jaar (!) over om de grens van 14 euro per uur te bereiken”, klinkt het. Ook bij de onderaannemers die voor de UGent werken, onder meer voor schoonmaak, zijn er meer dan 200 mensen die geen 14 euro per uur verdienen. De opgestarte petitie wordt op 14 februari 2020 afgegeven en kan hier getekend worden