Acterende artsen doen er nog eens twee voorstellingen bij Erik De Troyer

23 mei 2019

17u17 0 Gent De vier artsen van AZ Sint-Lucas die aan het acteren sloegen voor het goede doel, krijgen er maar niet genoeg van. Hun zes voorstellingen van ‘Het Diner’ waren in geen tijd uitverkocht en dus doen ze er nog twee voorstellingen bij. Niet slecht voor artsen zonder de minste acteerervaring.

“Ook deze keer gaat de opbrengst van deze voorstelling naar artsen die op missie naar Afrika vertrekken”, legt Birgitte Vangehuchten uit. “De vzw Help en de vzw Revive kunnen dankzij onze eerste voorstellingen vier keer op missie vertrekken. Met het geld kunnen ze materiaal aankopen om ginder operaties uit te voeren. Het gaat om anesthesie, maar ook om materiaal om de ingreep zelf uit te voeren. We hopen nog heel wat meer geld in te zamelen.”

De voorstellingen vinden plaats op 2 juni in zaal Scala. Tickets kosten 21 euro en ze zijn er nog beschikbaar voor zowel de voorstelling van 15 uur als die van 20 uur. Tickets en info via www.scalaplatform.be