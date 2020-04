Achter de schermen van het UZ Gent. Onze fotograaf Wannes Nimmegeers toont de realiteit van corona in het ziekenhuis Sabine Van Damme

15 april 2020

Alles waarvoor we nu al een maand ‘in ons kot’ blijven. Alles wat je niet wil meemaken. Alles wat wel een dagelijkse realiteit is in het UZ Gent, en ook in de andere ziekenhuizen, wereldwijd. Dat bracht fotograaf Wannes Nimmegeers voor u in beeld, uiteraard met toestemming van het UZ, met de nodige voorzorgsmaatregelen, en met respect voor de privacy van de patiënten.

“Wie zware coronasymptomen heeft, komt naar de spoedafdeling”, legt woordvoerder Karlien Wouters uit. “Iedereen die op spoed belandt met ernstige ademhalingsklachten, of zal opgenomen worden voor meerdere dagen, willen we eerst testen op een mogelijke besmetting. Daarom loopt alle personeel daar ook beschermd rond. Er worden op spoed stalen afgenomen met neus- en keelwissers, en die gaan naar het labo. De patiënten die opgenomen, gaan naar een transit-afdeling in afwachting van hun resultaten. Eens de resultaten er zijn gaan niet-besmette patiënten naar een gewone afdeling, wie wel besmet is gaat naar de cohorte-afdeling of zelfs meteen naar de intensieve zorgen. We hebben intussen 4 verschillende cohorte-afdelingen, naast de intensive care. Het aantal COVID-19-patiënten blijft nu al een week stabiel, rond de 70 tot 75. Vandaag zijn er bij ons 73, waarvan 35 op intensieve zorgen. In totaal hebben we al 188 opnames gehad, waarvan 94 patiënten, dus de helft, intussen naar huis mocht. Het is druk, maar het gaat. We waren voorbereid op erger.”

Op de cohorte-afdelingen is het werk zwaar, alleen al door het vele omkleden. De verzorgers werken in duo’s, zodat de ene ‘volledig ingepakt’ bij de patiënten kan, en de andere kan zorgen voor de nodige medicatie of de registratie in de computer. Na elke patiënt wordt er ontsmet en omkleed. Ook de poetsdienst heeft meer dan de handen vol. Wie er het ergst aan toe is, belandt op de intensieve zorgen. Wie daar ligt, wordt beademd. Het aantal machines en draadjes om de patiënten in leven te houden is behoorlijk indrukwekkend. Maar even indrukwekkend is de blijvende inzet en motivatie van het personeel. Helden worden ze genoemd. Terecht. Kijk even mee.

