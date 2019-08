Acht maanden na opening verhuist fietsenwinkel al naar grotere locatie: “We moesten de kans grijpen” Wouter Spillebeen

31 juli 2019

17u17 50 Gent Slechts acht maanden na de opening van hun winkel in Gentbrugge is fietsenwinkel Grand Départ verhuisd naar een groter pand aan de Nijverheidskaai in Sint-Amandsberg. “Hier hebben we ruimte om te groeien zoals we dat willen.”

Uitbaters Jasper Stadeus (26) en Sanne Geeroms (29) leerden elkaar kennen toen ze samen in een andere fietsenwinkel werkten. Ze merkten dat ze op dezelfde lijn zaten en dat ze zelf wilden ondernemen, dus besloten ze in oktober 2018 Grand Départ te openen in Gentbrugge. Maar nu is de winkel al verhuisd naar een grotere locatie. “De winkel begon al te klein te worden en toen ik zag dat het pand aan de Nijverheidskaai te huur stond, moesten we meteen onze kans grijpen”, legt Sanne uit.

De nieuwe ruimte biedt heel wat voordelen. “Veel van onze klanten komen hun fiets met de wagen afzetten, dus de parking vooraan is een enorm pluspunt”, zeggen Sanne en Jasper. “De winkel staat nog niet vol met fietsen van de vorige lijnen, maar nu we meer toonruimtes hebben, kunnen we boven bijvoorbeeld de iets oudere modellen uitstallen. We willen vooral een open gevoel creëren in de winkel en elke fiets ruimte geven. Zo krijgen de klanten sneller een goed overzicht.”

Van beginners tot gevorderden

Jasper verkoopt de fietsen en Sanne sleutelt eraan. “Voor velen is dat misschien een beetje omgekeerd, maar zo doen we het hier”, lacht ze. “We willen ons onderscheiden door een goede service te bieden. Onze werkplaats is open, dus wie zijn fiets naar hier brengt, kan zien wat we ermee doen. Voor veel fietsers is dat erg leuk, want ze sleutelen zelf ook al eens aan hun fiets en hebben vaak heel wat vragen.”

Grand Départ richt zich vooral op sportieve fietsers met koersfietsen en mountainbikes. Daarnaast verkopen ze ook enkele elektrische fietsen. Stadsfietsen moeten speciaal besteld worden. Zowel beginnende fietsers als gevorderde coureurs met hoge eisen kunnen er terecht. “Onze duurdere koersfietsen kosten ongeveer 7.000 euro. Dat is best veel voor een beginner”, opperen ze. “Maar we willen iets kunnen aanbieden aan iedereen, en dat ook opvolgen met een uitstekende service!”

De nieuwe winkel van Grand Départ is sinds dinsdag 30 juli open. Meer info op grand-depart.be.