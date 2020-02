Accordeonspeler Leander Vertriest heeft gestolen instrument terug



Didier Verbaere

07 februari 2020

19u42 0 Gent De accordeon van de Gentse muzikant Leander Vertriest (18) is terecht. Zijn instrument werd op dinsdag 28 januari samen met een saxofoon gestolen uit een opslagruimte in zijn school in Evergem. De accordeon werd teruggevonden aan een bushalte en binnengebracht bij de politie. “Ook de saxofoon werd teruggevonden in een vuilniscontainer”, zegt een opgeluchte Leander.

Net zoals altijd plaatste Leander, die afgelopen zomer nog elf optredens gaf op de Gentse Feesten, zijn accordeon die dinsdagavond in de instrumentenberging van het Muda Kunstsecundair in Evergem, waar hij naar school gaat. De volgende ochtend wilde hij het instrument halen, maar was het verdwenen. Hij diende daarop klacht in bij de politie.

“Mijn accordeon is terecht”, klinkt het opgelucht. “Gisteren werd ik gebeld door de politie dat ze een accordeon binnengekregen hadden in het politiekantoor in Evergem. Het was daadwerkelijk de mijne. Iemand die mijn gedeeld bericht op Facebook had gezien, heeft mijn accordeon aangetroffen aan de bushalte in de Hofbilkstraat vlakbij de vuilnisbak. We vermoeden dat de dader de accordeon daar zal gedropt hebben”, aldus Leander.

Volledig intact

“De draagzak en het instrument waren volledig intact. Je zag wel dat iemand hem eruit heeft genomen voor gebruik want de accordeon zat omgekeerd in de draagzak, de draagriemen waren aangepast en het doek lag er naast. Maar ik ben super blij dat hij terug is. Ook de tenorsax zou teruggevonden zijn in de vuilniscontainers heb ik horen zeggen”, besluit Leander.