Accordeon van Leander (18) en saxofoon verdwenen op school: “Hopelijk duikt die nog op” Wouter Spillebeen

02 februari 2020

10u48 26 Gent De Gentse accordeonspeler Leander Vertriest (18) vraagt iedereen om uit te kijken naar zijn instrument nadat het uit een opslagruimte in zijn school in Evergem verdween. Diezelfde dag verdween ook een saxofoon van een andere leerling. “Ik dacht eerst dat het een domme grap was, maar de accordeon is nergens te vinden.”

Net zoals altijd plaatste Leander, die afgelopen zomer nog elf optredens gaf op de Gentse Feesten, zijn accordeon dinsdagavond in de instrumentenberging van het Muda Kunstsecundair in Evergem, waar hij naar school gaat. De volgende ochtend wilde hij het instrument halen, maar was het verdwenen. “Ik dacht eerst aan een domme grap van een medeleerling, maar de accordeon was nergens te vinden”, zegt Leander, die de politie en de schooldirectie verwittigde.

Diezelfde dag verdween niet alleen de accordeon, maar ook een saxofoon. “Die is van een jongen uit het eerste middelbaar van het Einstein Atheneum”, weet directeur Lincy Van Twembeke. “Hij had het instrument na de lessen laten staan aan het secretariaat, dat op dat moment gesloten was.”

Uitkijken

De deur van een pianoklas is vermoedelijk geforceerd, maar daar verdween niets. “Of dat er iets mee te maken heeft, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Dat de twee instrumenten tegelijk verdwenen, lijkt verband te houden, maar ook daar is geen uitsluitsel over”, zegt Van Twembeke.

“De poetsvrouw heeft dinsdagavond een vreemde man gezien in de gang en ik heb ook een verdachte persoon gezien op de parking, wat ik wel vreemd vind”, gaat Leander verder. “In het gebouw is er ook avondschool en muziekschool na de schooluren, dus eender wie kan er eigenlijk binnen en buiten. Maar ik neem de school niets kwalijk, ze vinden het een spijtig gebeuren en bieden alle hulp die ze kunnen.” Intussen vraagt Leander aan iedereen om uit te kijken naar de accordeon, mocht die opduiken op tweedehandssites of in muziekwinkels. “Mijn oproep op facebook is intussen al meer dan achthonderd keer gedeeld. Ik hoop dat de accordeon ergens tevoorschijn komt.”

Het instrument is een accordeon van het type Pigini Convertor 42B en kost nieuw al gauw enkele duizenden euro’s. Wie een aanwijzing heeft, kan contact opnemen met de lokale politie van zone Assenede-Evergem of met het Muda Kunstsecundair op het nummer 09 225 74 45.