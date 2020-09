Açaí bar geopend in hartje Gent: gezonde bowls, smoothies, sapjes, salades en soepen Jill Dhondt

29 september 2020

16u00 0 Gent Açaí kan je tegenwoordig niet meer wegdenken uit een gezond voedingspatroon. De superbes was tien jaar geleden nog ongekend en dus ongeliefd, maar is intussen razend populair geworden. Geen wonder dan dat er net een açaí bar werd geopend in de Mageleinstraat. Je kan er bowls krijgen met de superbes, maar ook smoothies, sapjes, salades, soepen en koffie.

Laurent Martroye (37) richtte tien jaar geleden het fruitbedrijf ‘Ataste’ op. Hij was verliefd geworden op de paarse açaí en besloot de bes uit het Amazonewoud naar hier te importeren. Daardoor kwam hij snel in contact met de Braziliaanse gemeenschap in Brussel. “Ze bestelden gretig açaí bessen, maar vroegen ook naar ander fruit dat vaak voorkomt in Brazilië. Zo is het gamma langzaam maar zeker gegroeid. Vandaag werk ik met 15 bekende en minder bekende soorten fruit.”

De Braziliaanse gemeenschap was tien jaar geleden al verzot op de açaí bes, maar daarbuiten was het een weinig gekend fruit. Dat is de voorbij jaren sterk veranderd. Açaí hebben een enorme opmars gekend, vooral door de ‘açaí bowls’. Daarom vond Laurent de tijd rijp om een açaí bar te openen in de Mageleinstraat. Naast de bowls kan je er ook smoothies, sapjes, salades, soepjes en koffies krijgen. “Je kan die ter plekke eten of mee nemen naar huis. Los fruit kopen om thuis mee aan de slag te gaan, kan ook. We spelen zo in op een hedendaagse nood: mensen zijn vandaag de dag veel bewuster bezig met gezond eten.”

Niet enkel gezonde, maar ook duurzame voeding staat hoog op de agenda voor Laurent. Om de twee jaar trekt hij naar de Braziliaanse oevers van de Amazonerivier om te kijken of het oogsten correct verloopt. “De bessen worden daar in het wild geplukt met de hand. Het is belangrijk dat de oogster daar correct voor betaald worden, en dat het hele proces juist verloopt.”

Açaí bar, Mageleinstraat 17, Gent.