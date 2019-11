Aardewerk uit de Bronstijd gevonden aan Gentse Sint-Baafskathedraal Yannick De Spiegeleir

In Gent is bij de archeologische opgravingen aan de Sint-Baafskathedraal aardewerk uit de Bronstijd gevonden. Archeologen spreken van een spectaculaire ontdekking, omdat in het centrum van Gent nog maar weinig sporen uit die periode zijn terug te vinden.

De opgravingen aan de Sint-Baafskathedraal zijn opmerkelijk, omdat het zelden gebeurt dan men in het centrum zo diep kan graven. Nu is er aardewerk uit de Bronstijd aangetroffen, de archeologen schatten van 2.000 jaar voor Christus. Ze vonden ook sporen van 2 houten palen, die zouden hebben toebehoord aan een groot gebouw dat in hout was opgetrokken. De archeologen troffen onder het het kerkhof ook redelijk goed bewaarde sporen uit de Romeinse Periode aan. Eerder waren al 800 skeletten aangetroffen onder de Sint-Baafskathedraal in Gent. Dat is niet zo vreemd, de kathedraal heette vroeger gewoon Sint-Janskerk, en daar lag een kerkhof naast.