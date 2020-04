Aantal ziekenhuisopnames daalt: UZ Gent sluit eerste COVID-19-afdeling en hervormt Spoed Sabine Van Damme

20 april 2020

18u45 0 Gent Goed nieuws uit het Gentse UZ. Daar is afgelopen weekend de eerste COVID-19-afdeling gesloten, omdat het aantal ziekenhuisopnames duidelijk daalt. Morgen wordt ook de Spoed gereorganiseerd om COVID en niet-COVID-patiënten op te vangen. “Maar mocht er een nieuwe piek komen, kunnen we heel snel terug omschakelen”, klinkt het.

Op dit moment liggen er in het UZ Gent 59 coronapatiënten, waarvan 35 op de afdeling intensieve zorgen. Over de hele periode zijn er al 207 COVID-patiënten in het UZ beland, waarvan 29 zijn overgbracht uit andere ziekenhuizen. 21 mensen zijn overleden, 127 mensen mochten intussen terug naar huis.

“We hebben dit weekend een eerste covid-19-afdeling gesloten”, zegt woorvoerder Karlien Wouters. “Morgen reorganiseren we de Spoedgevallendienst om naar een organisatie te gaan die gedurende langere tijd zowel covid- als niet-covid-patiënten kan opvangen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij een nieuwe piek, kunnen we ook altijd snel terug opschalen.”

Mondmaskers

Het UZ raadt iedereen aan om in het ziekenhuis een mondmasker te dragen, zeker als je niet altid genoeg afstand kan houden. Patiënten die voor een raadpleging of behandeling komen, krijgen voortaan een sms of mail met de vraag om zelf een mondmasker mee te nemen. Vrijwilligers zullen vanaf maandag 20 april aan de aanmeldzuilen ook mondmaskers uitdelen aan patiënten en begeleiders. Wie niet langs de zuilen passeert, kan een masker krijgen aan de balie van de poli. Verder wordt het aantal consultaties beperkt tot 1 per half uur, met maximum 1 begeleider. Patiënten die voor een meerdaagse opname komen, worden eerst getest op COVID-19.

