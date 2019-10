Aantal snelheidsovertredingen stijgt met 62 procent in politiezone Gent Cedric Matthys

22 oktober 2019

12u50 0 Gent De Gentse politie heeft in de eerste helft van dit jaar 78.210 verkeersinbreuken vastgesteld. Dat is 28 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal snelheidsovertredingen valt op.

Uit de cijfers moeten we niet opmaken dat er plots sneller gereden wordt in de Oost-Vlaamse hoofdstad. “We zetten enerzijds gespecialiseerd materiaal, zoals snelheidscamera’s, in”, klinkt het bij de Gentse politie. “Anderzijds laten we ons personeel gerichte controles doen. Dat zal vooral deze stijging verklaren.”

Drugs sneller opgespoord

61 procent van de verkeersinbreuken bestaat uit snelheidsovertredingen. Dit aantal steeg met 62 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Daarnaast schreef de Gentse politie een pak meer pv’s uit voor mensen die onder invloed reden. In het eerste semester van dit jaar werden er 852 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol en 231 op rijden onder invloed van drugs. Ter vergelijking: in dezelfde periode van 2018 waren dat er respectievelijk 658 en 130. “Er zijn niet alleen meer controles”, zegt de Gentse politie. “De procedure om drugs op te sporen in het verkeer is ook vereenvoudigd. Met resultaat.”