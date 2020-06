Aantal fietsers op Oost-Vlaamse fietssnelwegen sterk toegenomen tijdens lockdown: “Tot 1.500 fietsers gemiddeld per dag” Yannick De Spiegeleir

05 juni 2020

17u40 0 Gent Sinds de coronamaatregelen is het aantal fietsers op de Oost-Vlaamse fietssnelwegen sterk toegenomen. De voorbije weken registreerde de Provincie op de telpunten in Lochristi en Gent bijna een verdubbeling van het aantal fietsers.

De Provincie Oost-Vlaanderen telt fietsers op de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) en F7 (Gent-Kortrijk) in Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren, Lochristi, Gent, Deinze en Zulte.

Bijna 600 000 fietsbewegingen tijdens lockdown

In totaal passeerden er in de lockdownperiode, tussen 16 maart en 28 mei 2020, 594 602 fietsers langs de vaste telpalen op de fietssnelwegen F4 (Gent-Antwerpen) en F7 (Gent-Kortrijk). De cijfers tonen aan dat er heel wat meer gefietst wordt vanaf de start van de paasvakantie in april en dat bleef de hele periode aanhouden.

Meeste fietsers in Lokeren en Gent

Gemiddeld werden per dag de meeste fietsers in Lokeren en Gent geteld. Op de F4 in Lokeren (Durmebrug) waren dat gemiddeld 1.537 fietsers per dag en op de F7 (parkbosbruggen) per dag gemiddeld 1.415 fietsers.

Op zondag 26 april 2020 werd er een nooit geziene kaap bereikt waarbij meer dan 3 500 fietsers passeerden ter hoogte van de parkbosbruggen in Gent. In de late namiddag was er een fietspiek van meer dan 500 fietsers per uur.

Bijna een verdubbeling van fietsers in Lochristi en Gent

Opvallend is de grote toenames op de meetpunten Lochristi, Gent, Beveren en Zulte vergeleken met dezelfde periode in 2019. De sterkste stijging over de hele lockdownperiode, van 16 maart tot 28 mei 2020, was op de F4 in Lochristi (Beervelde station) met gemiddeld 856 fietsers per dag. Maar liefst 96,10% meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ook in Gent op de fietssnelweg F7 (parkbosbruggen) waren er 73,6% meer fietsers dan vorig jaar te tellen. In Beveren werden 56,40% meer fietsers geteld op de F4. Ten slotte werd in Zulte op de F7 ook 43,7% meer fietsers geteld.

De telpunten in Lochristi, Gent en Beveren zijn gelegen aan de rand van de grootsteden Gent en Antwerpen. De toename van de cijfers toont aan dat stedelingen in deze lockdownperiode nog meer op zoek zijn naar open ruimte. In Beveren is de toename ook te danken aan de realisatie (met subsidies van de Provincie via het Fietsfonds) van 3 km fietssnelweg tussen het station van Beveren en de grens met Zwijndrecht.

Recreatief belang

De cijfers tonen ook aan dat tijdens de lockdownperiode er per dag gemiddeld meer gefietst is in het weekend dan op weekdagen. Gemiddeld werden op alle locaties samen 9 412 fietsers geteld op een weekenddag (za-zon) ten opzichte van 7 319 fietsers op een weekdag (ma-vr).

“De inwoners van Oost-Vlaanderen ontdekten massaal in het weekend de fietssnelwegen. We hopen dat ze hun fijne ervaringen ook meenemen na de coronatijd en deze fietsroutes blijven gebruiken om naar het werk, de school of de winkel te fietsen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen), bevoegd voor Mobiliteit.