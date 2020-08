Aantal COVID-patiënten in Gent stijgt, aantal ziekenhuisopnames niet Sabine Van Damme

10 augustus 2020

16u02 5 Gent Het aantal gehospitaliseerde coronapatiëten in Gent blijft opvallend laag. Het aantal vastgestelde besmettingen mag dan stijgen, maar in de vier ziekenhuizen samen liggen nog steeds geen tien patiënten.

De laatste 7 dagen zijn er in Gent 66 nieuwe besmettingen met COVID-19 vastgesteld. Dat brengt onze stad op 25 besmettingen per 100.000 inwoners, wat dus boven de alarmdrempel van 20 ligt. Heel wat besmettingen worden vastgesteld bij mensen die terugkeren uit het buitenland, en zich niet eens ziek voelen. Dat blijkt uit ook andere cijfers.

Want in de ziekenhuizen blijft het nog steeds opvallend rustig. Er mogen dan al meer besmettingen zijn, de zieke mensen blijkt vooral niet echt zwaar ziek. In het UZ Gent bijvoorbeeld liggen slechts drie patiënten, waarvan één op intensieve zorgen. In het AZ Sint-Lucas lagen er vorige week geen COVID-patiënten, en daar zien ze nu ‘een lichte stijging’. Exacte cijfers geven ze niet, maar het zijn geen vijf besmettingen. Ook in Maria Middelares krijgen we geen exacte cijfers, maar ook daar ligt het aantal gehospitaliseerde patiënten sowieso laag. In het AZ Jan Palfijn ten slotte ligt er een bevestigde patiënt en zijn er nog een paar met symptomen die mogelijk op COVID kunnen wijzen.