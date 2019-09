Aanschuiven op R4 in Wondelgem na ongeval Jeroen Desmecht

19 september 2019

11u29 8 Gent Een verkeersongeval op de Industrielaan/R4 in Wondelgem, vlakbij het kruispunt aan de Brico, heeft donderdagochtend de nodige verkeershinder veroorzaakt.

De Industrieweg #R4, richting Gent, t.h.v. de autokeuring # Wondelgem is afgezet wegens een ongeval. #altijdnabij Lokale Politie Gent(@ GentseFlikken) link

Het ongeval vond rond 10 uur donderdagochtend plaats. Twee wagens botsten tegen elkaar, waarna de politie de rijweg richting Drongen moest afsluiten. De hulpdiensten brachten één persoon lichtgewond over naar het ziekenhuis. Omdat de brandweer de brokstukken van de crash moest opruimen, werden in eerste instantie beide rijstroken afgesloten. Een half uur later kon het verkeer over één rijstrook, rond 11 uur werd de baan volledig vrijgegeven.