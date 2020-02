Aanschuiven op Kennedylaan na ongeval met zes wagens Wouter Spillebeen

26 februari 2020

09u45 3 Gent Ter hoogte van staalgigant ArcelorMittal op de John F. Kennedylaan is deze morgen rond 5 uur een aanrijding gebeurd met zes wagens. Vier inzittenden liepen daarbij verwondingen op, niemand verkeerde in levensgevaar.

Hoe de aanrijding precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De winterse neerslag maakte het wegdek vermoedelijk glad. Een wagen ging over de middenberm waardoor er verschillende aanrijdingen gebeurden in de beide rijrichtingen. De weg werd even volledig afgesloten in beide richtingen. Later werd in de richting van Zelzate een rijstrook geopend. De file liep hoog op, tot ter hoogte van Oostakker.

De wagens werden weggetakeld en rond 8 uur ruimde de brandweer de rijbaan nog verder op. Rond 8.30 uur was alle hinder van de baan.