Aanrander Gentse Feesten stuurt zijn kat naar rechtbank Wouter Spillebeen

16 augustus 2019

14u37 0 Gent Een man die ervan verdacht wordt op de Gentse Feesten een vrouw te hebben aangerand, moest vandaag in snelrecht voor de Gentse rechter komen. Hij kwam echter niet opdagen.

De man wordt ervan beschuldigd een vrouw te hebben betast. Het slachtoffer voelde ineens handen aan haar borst. Vier afzonderlijke getuigen zagen de aanranding gebeuren en bevestigen het verhaal van het slachtoffer. Op basis van hun getuigenissen werd de verdachte opgepakt. Maar ondanks de getuigen, ontkende de man alles tijdens de verhoren.

De verdachte werd gedagvaard in snelrecht en moest vandaag al voor de rechter verschijnen, maar hij kwam niet opdagen en liet dus verstek gaan. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van twaalf maanden. Op 5 september spreekt de rechter de straf uit.

Tijdens de Gentse Feesten dit jaar deden twee vrouwen aangifte van verkrachting. De eerste nacht al werd een vrouw slachtoffer in het steegje achter de McDonald’s op de Korenmarkt. Later op de week zou een Nederlandse vrouw verkracht zijn in de buurt van de Vlasmarkt. Daarnaast deden zeven slachtoffers aangifte van aanrandingen en betastingen.