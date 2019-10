Aanleg grootste skatepark van het land gestart: “Hiervoor komt men van alle uithoeken van Europa naar Gent”

Erik De Troyer

22 oktober 2019

17u42 5 Gent Aan de Watersportbaan opent volgende zomer het grootste skatepark van het land, de aanleg is dinsdag begonnen. Dat zal goed zijn voor 4.000 vierkante meter. “Om iets gelijkaardig te vinden moesten we nu tot in Luxemburg rijden”, zeggen de skaters.

Schepen van sport Sofie Bracke (Open Vld) mocht als eerste met de graafmachine een hap uit de grond nemen. Daarmee is het startschot gegeven voor negen maanden van beton gieten op het terrein van de oude parking van het Huis van de Sport.

“Qua oppervlakte moeten we enkel de duimen leggen voor Zürich en Kopenhagen”, zegt Bracke. “Maar de grootste hebben was niet de ambitie. We wilden het beste skatepark en daarom hebben we de Gentse skaters mee laten beslissen over de inrichting van het terrein.”

“Gent heeft altijd een levendige skatescene gehad”, legt Fabian Verhaeghe van skateshop Slam in de Lammerstraat uit. “Aan de Zuid waren er veel streetskaters omdat het plein zich daar toe leent, maar ook elders in Gent zijn er kleinere skateparken. Dit is echter van een heel andere orde. Hier zullen zo’ 100 skaters tegelijkertijd op het terrein kunnen. Er is ook een zone voor beginnende skateboarders. Daar zijn de obstakels wat lager. Dat is ook uniek. Hier is zo veel mogelijk: evenementen, concerten,...”

Skateboarders kijken niet op een kilometer meer of minder. Als ze van Amsterdam naar Parijs moeten, dan zal Gent zeker een tussenstop zijn. In België is er niets van deze omvang en in Nederland zijn er enkel plannen Anton De Groot van de Belgian Skateboard Association

“Men zal van alle uithoeken van Europa naar dit skatepark komen”, garandeert Anton De Groot van de Belgian Skateboard Association. “Skateboarders kijken niet op een kilometer meer of minder. Vaak gaan ze van toernooi naar toernooi en ze houden rekening met de beschikbare skate-infrastructuur als ze een stopplaats moeten uitkiezen. Als men van Amsterdam naar Parijs moet dan zal Gent zeker een tussenstop zijn. In België is er niets van deze omvang en in Nederland zijn er enkel plannen voor gelijkaardige skateparken. Hoeveel benen hier gebroken zullen worden? Geen natuurlijk. Een enkel of pols verstuiken dat gebeurt al eens maar gebroken benen zelden of nooit.”

Freerunning

Opvallend: een deel van het terrein is voorbehouden voor nog een andere hippe sport: freerunning. Dat is op een spectaculaire manier over hindernissen lopen en springen. Het terrein zal 24 op 24 uur open zijn. Via een drukknop met een timer zullen de skaters en freerunners zelf voor licht kunnen zorgen.

Het skatepark zal naar schatting 2 miljoen euro gaan kosten. Waarvan een deel wordt bijgelegd door Sport Vlaanderen. Als alles goed gaat kan er volgende zomer al geskatet worden.