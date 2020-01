Aankopers van woningen vechten beschuldiging van oplichting aan Wouter Spillebeen

08 januari 2020

16u19 0 Gent Drie opkopers van woningen en bouwgrond worden ervan verdacht minstens zes verkopers te hebben opgelicht aan de hand van voorlopige verkoopovereenkomsten. De beklaagden gaan voor de vrijspraak omdat ze zichzelf naar eigen zeggen alleen goed hebben ingedekt.

Volgens de procureur en de burgerlijke partijen gingen de drie beklaagden steeds op dezelfde manier te werk. Op websites zoals het toenmalige Kapaza gingen ze op zoek naar woningen die door particulieren te koop werden aangeboden. Veelal ging het over oudere mensen die zich minder bewust waren van de wetgeving. De beklaagden maakten zelf een voorlopige verkoopovereenkomst of compromis op en zetten de verkopers onder tijdsdruk om die te tekenen.

In dat compromis zetten de geïnteresseerde kopers altijd een schadevergoeding voor verbreking van het contract van tien tot vijftien procent van de aankoopprijs. “De aankopers waren op voorhand zeker dat ze overtredingen zouden vinden en dat de verkoper het contract dus zou moeten verbreken”, legde de procureur uit. “Ze maakten er misbruik van dat ze zo makkelijk onder een aangenaam compromis uit konden.”

Geen misbruik

Bij de aankoop van een hoeve en een stuk grond splitsten de beklaagden het contract in twee. “De totale aankoopprijs bleef dezelfde, maar de prijs van de grond werd verlaagd terwijl die van de hoeve verhoogd werd. Zodra de verkoper tekende, lieten ze de contract voor de hoeve verbreken waardoor ze een hogere schadevergoeding opstreken, en kochten ze de grond aan voor een lagere prijs”, volgens de advocaat van de verkoper.

Maar de beklaagden geven niet zomaar op. Volgens hen is er van oplichting helemaal geen sprake en gaat het enkel over contractuele betwistingen die eigenlijk enkel voor een burgerlijke rechtbank moeten komen. “In de compromissen verklaarden de verkopers foutieve zaken. Het ging over bijvoorbeeld het EPC-attest, de elektrische keuring, of de woning al dan niet in een overstromingsgebied ligt... Als die verklaring niet blijkt te kloppen, is het toch normaal dat de verkoop niet doorgaat? De beklaagden wilden zich gewoon indekken.” Er was volgens de verdediging dus helemaal geen systematisch misbruik.

De procureur vorderde voor het kopstuk een celstraf van twee jaar, een boete van 8.000 euro en een beroepsverbod van vijf jaar. Een medewerker riskeert een celstraf van 14 maanden en een boete van 8.000 euro en een beroepsverbod. Voor de derde beklaagde vroeg de procureur een straf van zes maanden, eventueel voorwaardelijk en een boete van 1.600 euro. Op 12 februari kennen ze hun straf.