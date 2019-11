Aangekondigde controle, en toch rijden 28 chauffeurs onder invloed Wouter Spillebeen

30 november 2019

16u09 0 Gent De Gentse politie organiseerde in de nacht van vrijdag op zaterdag een C.R.A.S.H.-actie, maar ondanks dat die aangekondigd was, liepen heel wat chauffeurs tegen de lamp. “Wanneer wordt men zich eindelijk bewust van de gevaren?”

Tussen 21 uur en 3 uur ’s morgens stelde de verkeerdienst van de politie in samenwerking met de wijkdienst de controleposten op aan de Deinsesteenweg en de Sterre. 883 chauffeurs werden gecontroleerd en 18 van hen bleken onder invloed te zijn van alcohol. Drie van hen hadden zo veel gedronken dat ze hun rijbewijs voor 15 dagen moesten inleveren en een van de grootste overtreders bleek nooit een rijbewijs te hebben behaald. Zijn wagen werd in beslag genomen.

De politie besloot bij 17 chauffeurs over te gaan tot een speekseltest om te testen of ze onder invloed waren van drugs. Die test was bij tien chauffeurs positief. Ook zij zijn hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. “De cijfers leren ons alweer dat we moeten blijven inzetten op controleacties gericht op alcohol en drugs in het verkeer”, besluit de politie.