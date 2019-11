Aangekondigde besparingsronde zorgt voor onrust bij personeel UGent: “Minder kansen voor jonge onderzoekers” Yannick De Spiegeleir

26 november 2019

14u58 2 Gent Door de geplande besparingen van de Vlaamse regering op het hoger onderwijs ziet de Universiteit Gent zich genoodzaakt om de komende jaren te besparen op haar werkings- en personeelskosten. Een interne mail over de kwestie zorgt voor onrust bij het personeel. “Door de torenhoge werkdruk is het een illusie dat met minder mensen hetzelfde werk kan gedaan worden”, zegt ACOD-vakbondsafgevaardigde Tim Joosen.

“Ontnuchterend.” Dat is de omschrijving waarop logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe zich beroept om zijn eerste reactie te beschrijven op de begrotingscijfers van de nieuwe Vlaamse regering. Voor haar inkomsten is de universiteit voor een belangrijk deel afhankelijk van die regering en ook in de vorige legislaturen werd het budgettaire kapmes al bovengehaald met een besparing van 105 miljoen euro. Tegen 2024 wordt er nog eens 15 à 20 miljoen euro bespaard. “Onze werkingstoelage evolueert niet telkens mee met de stijgende studentenaantallen en een aantal afgesproken groeipaden wordt uitgesteld of afgeschaft”, klinkt het in de interne mail.

Minder ruiten wassen

Het universiteitsbestuur kondigt aan dat ze niet enkel zal snoeien in de werkingskosten (onder andere onderhoud van gebouwen, welzijn, ICT). Zo wordt er 135.000 euro bespaard door de ruiten van de gebouwen niet twee, maar één keer per jaar te wassen, maar ook op de personeelskosten.

De top van de UGent maakt zich sterk dat dat mogelijk is zonder harde sociale maatregelen, maar de mededeling zorgt voor hevige onrust op de werkvloer. “We menen dat het een illusie is om, zoals het bestuur voorstelt, te denken dat via efficiëntiewinsten kan bespaard worden op personeel. Rekening houdend met de huidige werkdruk en het groot aantal taken die mensen vandaag gewoon niet gedaan krijgen, is het onmogelijk te denken dat met minder mensen hetzelfde werk kan gedaan worden. Besparen op personeel betekent onmiddellijk schrappen in onderwijs, onderzoek of de administratieve en technische ondersteuning van onderzoekers”, stelt Tim Joosen.

Kenniseconomie

Professor Jan Dumolyn, afgevaardigde voor ACOD in het Personeelsonderhandelingscomité, waarschuwt voor de nefaste gevolgen. “De lat ligt nu al bijzonder hoog voor wetenschappelijk onderzoek. Door de besparingen van de Vlaamse regering op onderzoeksmiddelen zullen minder jonge wetenschappers aan de bak komen en zullen minder voorstellen weerhouden worden van ervaren onderzoekers die daar tot een maand voorbereidend werk in steken. De besparingen van de regering zijn stupide als je weet dat elke euro die je investeert in onderzoek op termijn 3 tot 4 euro maatschappelijke winst oplevert. En dat terwijl politici graag woorden in de mond nemen als kenniseconomie en ‘brainpower’.”

Rector Rik Van de Walle zat samen met de andere rectoren eerder al rond de tafel met onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Hij kondigt aan dat de Universiteit open zal blijven communiceren met de vakbonden en het personeel. “Tegen de zomer van 2020 willen we een concreet plan van aanpak voorbereiden in samenspraak met de decanen, directeurs en sociale partners.”