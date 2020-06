Aanbieders Gentse repetitielokalen slaan handen in elkaar Wietske Vos

13 juni 2020

13u20 0 Gent Niet alleen muzikanten, ook de uitbaters van repetitielokalen voor die muzikanten lagen door corona drie maanden stil. Positief neveneffect van de crisis: de verschillende aanbieders in het Gentse vonden elkaar en verenigen zich nu in een nieuwe belangengroep voor meer dan 500 muziekgroepen.

Muziekcentrum Goedleven in Oostakker leeft sinds kort weer een beetje op, maar vrijdagavond maakten voor de verandering niet de muzikanten er het mooie weer. Uitbaters van een aantal repetitielocaties bliezen er verzamelen, om te klinken op het einde van de moeilijke coronatijd en op de nieuwe organisatie, Gentse Uitbaters van Repetitielokalen. “Het is de eerste keer dat we elkaar live ontmoeten”, zegt Vincent Welvaert van Muziekcentrum Goedleven. “Tijdens de stilte van de lockdown hebben we contact gezocht via chat en Zoom om elkaar op de hoogte te houden van de maatregelen. Nu willen we de handen in elkaar slaan, ook naar het beleid. Gent noemt zichzelf nog steeds ‘Creative city of music’ is, maar tegelijk wordt gezegd dat er te weinig repetitielokalen zijn. Wel, wij hebben ontdekt dat dit best meevalt en nu willen we samen onze stem laten horen, op een positieve manier.” Welvaert steekt een pluim op de hoed van vorig schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a), die een subsidiebeleid uitstippelde voor de bouw van repetitielokalen. “Dat is echt een grote verbetering geweest. Hoewel het voor kleinere spelers niet makkelijk is om te voldoen aan alle bouw- en milieuvoorschriften, was dit een stap in de goede richting.”

Van eiland af

Boris Van Hoecke van Wondeljam in Wondelgem was degene die de kat de bel aan bond. “Ik voelde me zo alleen tijdens de lockdown, niet te geloven. We kregen geen gerichte informatie door over de coronamaatregelen, terwijl er wel een beleid was. Ik dacht: “Ik ben toch niet de enige die deze vragen heeft?” en ben gaan mailen naar de andere uitbaters die ik kende. En zo heeft de crisis ons bij elkaar gebracht.”

Doel van de vereniging is vooral om “ons van ons eiland af te halen”, vindt Van Hoecke. “Gemeenschappelijke grond maken. We hebben veel te leren van elkaar en het beleid kan leren van ons. Goede praktijken delen, ideeën voor verbeteringen bij elkaar aftoetsen en positief maar realistisch advies voor het stadsbestuur formuleren om bij te dragen tot een goed beleid voor iedereen.”

De huidige leden van de Gentse Uitbaters van Repetitielokalen zijn Wondeljam (Wondelgem), Genuine Sound (Blaarmeersen), ’t Stil Lawijt (Oostakker), OORT (Tolhuis), Studio 42 (Sint-Amandsberg), Muziekcentrum Goedleven (Oostakker), Mo’Rock Sint-Amandsberg) en Girls Go Boom (Meibloem, Brugse Poort).