AA Gent zendt om 18 uur derde, en voorlopig laatste, MaesMaandag uit Sabine Van Damme

18 mei 2020

15u30 0 Gent Al twee keer wist voetbalclub KAA Gent de fans te verrassen met een entertainend half uurtje online. In samenwerking met partner Alken-Maes werd dat event ‘MaesMaandag’ gedoopt. Vandaag – opnieuw een maandag uiteraard – zendt KAA Gent de voorlopig laatste set uit. Voor de fans is er alvast goed nieuws: de grasmat in de Ghelamco ziet er kraaknet uit.

“We missen massaal de belangrijkste bijzaak, het voetbal”, motiveert KAA Gent de actie. “De reguliere competitie ligt al even stil en dat weegt, zowel bij ons als onze supporters. Daarom besloot KAA Gent in samenwerking met partner Alken-Maes de sfeer van op wedstrijddagen over te brengen tot in de Gentse huiskamers met MaesMaandag.”

De set van huis-dj Shizzle Le Sauvage op 24 april oogstte alvast veel bijval. Niet alleen mixte hij de stadionklassiekers zoals Lieve Kleine Piranha en Zombie Nation samen tot een fantastische Buffalo-set, ook het zicht was adembenemend. Want de set werd opgenomen op het dak van de Ghelamco, met zicht op de tribunes lang de ene kant en de Ringvaart langs de andere kant.

Op 4 mei mixte Shizzle Le Sauvage voor de tweede set de favoriete nummers van de spelers van KAA Gent, en plakte ze op beelden van de mooiste doelpunten.

Vandaag werd de derde set opgenomen, een set van ‘huismuzikant’ Kurt Burgelman. Vanavond om 18 uur wordt die uitgezonden op de sociale media en het YouTubekanaal van KAA Gent.