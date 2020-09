AA Gent verwelkomt supporters terug op 26 september voor match tegen OHL, maar nog niet duidelijk hoeveel plaats er zal zijn: “First come, first served” Sabine Van Damme

14u52 4 Gent Wat met de abonnees van KAA Gent? Wanneer mogen zij eindelijk terug het stadion in, en hoe zal dat dan geregeld worden? Op die vraag wil iedereen een antwoord, maar dat komt er pas dinsdag. Op 26 september is er een eerste wedstrijd met publiek, zo is beslist. Maar hoeveel supporters er binnen mogen, geeft de club pas dinsdag vrij. “De supporters spraken zich duidelijk uit tegen een systeem van loting, en daarom zal het principe ‘first come, first served’ gehandhaafd blijven”, klinkt het bij de club. Wie eerst inschreef voor een seizoensabonnement, zal ook eerst in aanmerking komen.

Op vraag van de club organiseerden supporterscollectief Armada Ganda en de supportersfederatie een grootschalige bevraging bij de abonnees van KAA Gent. De club wilde weten hoe zij de terugkeer naar het stadion zagen, en wie zij vonden dat voorrang moest krijgen. Gisterenavond was er een tweede evaluatie van de resultaten. Die komen dit weekend op de website van Armada Ganda. Er is op basis daarvan is alvast beslist géén loting te houden over wie wanneer naar een wedstrijd mag.

Juristen en virologen

Gisteren waren ook een delegatie van de politie, de juridische dienst van stad Gent en de veiligheidsadviseur van de burgemeester aanwezig. “Momenteel vraagt elke buffalo zich af wat er staat te gebeuren, nu er vanaf dit weekend terug supporters aanwezig mogen zijn in het stadion”, klinkt het bij KAA Gent en Armada Ganda. “Het antwoord laat niet meer lang op zich wachten. Een werkgroep van de club, de stad en enkele juristen en virologen, zullen zich in de loop van dit weekend buigen over de meest haalbare oplossing. Deze oplossing zal voorgelegd worden aan de burgemeester, die op zijn beurt de minister en zijn entourage dient te overtuigen.”

Wij zijn er ons van bewust dat we niet elke supporter gelukkig kunnen maken en geven wat hij/zij wil, maar wij zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijke oplossing te vinden Supporterscollectief Armada Ganda

Dat wil dus ook zeggen dat er nog niet bekend is hoeveel supporters er exact aanwezig mogen zijn bij de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen OH Leuven op 26 september. Supporters mogen sowieso niet mee naar uitwedstrijden voorlopig. Komend weekend zijn er wel al wedstrijden van andere clubs waar wel supporters aanwezig zullen zijn. KAA Gent zal ook rekening houden met de evaluatie van hoe dat verloopt. “Wij zijn er ons van bewust dat we niet elke supporter gelukkig kunnen maken en geven wat hij/zij wil, maar wij zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijke oplossing te vinden”, aldus nog Aramada Ganda.

First come, first served

Dat er niet op de volle capaciteit van 20.000 supporters gewerkt zal worden is logisch. Maar ook niet iedereen die een abonnement kocht, zal binnen mogen. Het aantal staat dus nog niet vast, maar er is wel beslist dat wie eerste een abonnement kocht, eerst de kans zal krijgen om de wedstrijd bij te wonen. De supporters spraken zich in de enquête duidelijk uit tegen een systeem van loting, en dus wordt het ‘first come, first served-principe’ gebruikt.

Hele tijd mondmasker

Wat wel al vast staat, is het gebruik van mondmaskers en de social distancing van 1 meter. Het mondmasker zal verplicht zijn vanaf de directe omgeving rond het stadion tot in de tribune. Dat houdt in dat mensen hun mondmasker de hele tijd moeten dragen, ook wanneer ze op hun plek zitten. Enkel wanneer er iets geconsumeerd wordt, zal dit bij uitzondering even niet moeten. Om de veiligheid te garanderen zullen de ingangen van het stadion zo aangepast worden dat ze maximaal benut kunnen worden. Er zal gewerkt worden met timeslots en het stadion zelf zal opgedeeld worden in compartimenten. Hier geldt het principe first in, first out. Zoals wettelijk bepaald, is zitten gedurende deze hele periode verplicht. De veiligheidsdiensten zullen streng optreden indien er een inbreuk gemaakt wordt op het aangepast intern reglement van de club.