AA Gent neemt omstreden skybox van de stad terug maar moet er wel voor betalen Erik De Troyer

19 februari 2020

11u11 9 Gent De omstreden skybox van de stad Gent in de Ghelamco Arena gaat voor 12 jaar terug naar AA Gent. De club gaf de stad destijds een gratis bruikleen op de skybox als bedankje voor de inspanningen voor het nieuwe stadion. Dat bracht het vorige schepencollege danig in de problemen met als gevolg dat de skybox de voorbije jaren steevast leeg stond. AA Gent zal nu 36.000 euro per jaar betalen voor de zitplaatsen en de parkeerplaatsen.

De Skybox zorgde begin 2018 voor flink wat heibel in de Gentse politiek. Er was het boek ‘de illegale Ghelamco Arena’ dat de bal aan het rollen bracht. Vervolgens gaf schepen Elke Decruynaere in de Zevende Dag toe dat alle schepenen een gratis abonnement hadden. Dat bleek dat een skybox te zijn. Met veel moeite werd later ook toegegeven hoeveel keer die skybox werd gebruikt en wie de rekeningen daarvan betaalde.

De skybox en de vele harde discussies in de gemeenteraad leverden het stadsbestuur een fiks trauma op. In die mate zelfs dat de voorbije twee jaar de skybox in onbruik raakte. Nog één keer werd hij gebruikt, door het mobiliteitsbedrijf. Alle andere matchen stond de skybox leeg.

Schepen van stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD) zat de voorbije maanden aan tafel met AA Gent om een oplossing voor de skybox te zoeken. De stad was geen eigenaar van de box maar had via een notariële akte wel een gebruiksrecht gekregen op die skybox, via de CVBA Artevelde. Een hele constructie dus.

Er kwamen voorstellen om de skybox te gebruiken voor Gentse liefdadigheidsinstellingen of zelfs om zitjes te verloten. Zo ver komt het dus niet. Op de raad van bestuur van Sogent staat vanavond de terugname van de Skybox door AA Gent op het programma.

“Concreet zullen we het gebruiksrecht op de skybox tegen betaling teruggeven aan AA Gent. Dat zal ingaan op 1 maart. Op die manier hoort ook play off 1 van dit jaar er nog daar nog bij”, legt Souguir uit. “In totaal zal AA Gent de skybox gedurende twaalf jaar en vier maanden terug nemen. Ze betalen daarvoor 30.000 euro per jaar voor de skybox zelf en nog eens 6.000 euro per jaar voor de parkeerplaatsen. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Dit is de beste oplossing. Aan een skybox die leeg staat heeft niemand iets. Nu kan AA Gent die tenminste commercieel uitbaten. Het was de club zelf die vroeg om een overeenkomst voor twaalf jaar af te sluiten.”

De skybox zal eerst overgedragen worden van de CVBA Artevelde naar Sogent. Op die manier krijgt de stad het volledige bedrag in handen. Op die manier gaat ruim 432.000 euro terug naar de stadskas.