AA Gent krijgt één groot sfeervak, recht achter het doel: “Ghelamco Arena moet daveren” Sam Ooghe

21 mei 2019

18u11 7 Gent De Ghelamco Arena krijgt een sfeervak. Zes jaar na de opening van de voetbaltempel, en na veel debat en een enquête, zullen alle lawaaierige supporters verenigd worden in één supportersvak achter het doel.

Het sfeervak had veel voeten in de aarde. Toen de Ghelamco Arena de deuren opende in 2013, was het voor veel supporters zoeken. In het Ottenstadion was er een ouderwetse en afgescheiden tribune voor de spionkop achter doel, terwijl het nieuwe stadion een volledig doorlopende ovaal is. Wie mocht de hele match rechtstaan, wie wilde zitten?

Het leidde in de loop der jaren tot verschillende ingrepen. Op bepaalde rijen werd de hele partij lang rechtstaan ‘gedoogd’, maar op de onderste rijtjes, ook achter het doel, moesten de fans blijven zitten. Later kwam er nog een sfeervak rechts achter de goal, in tribune 227, maar enkele sfeermakers en trommelaars bleven liever pal achter het doel zitten. Het resultaat? Een soms rommelige en ongecoördineerde sfeer.

Enquête

Dat, in combinatie met minder goed spel, zorgde zeker dit seizoen voor steeds meer irritatie. De sfeer in de Ghelamco Arena moést beter. Armada Ganda, het nieuwe collectief dat alle sfeergroepen en de supportersfederatie verenigt, maakte er een strijdpunt van om een sfeervak te creëren voor alle fanatici, pal achter het doel. Een enquête bij de fans wees uit dat de meerderheid achter één groot sfeervak stond.

Dat is nu een feit. Vanaf de galamatch in juli, zullen supporters in vak 225 volgens de club er kunnen ‘springen, dansen, scanderen, vlaggenzwaaien en trommelen’. “De Ghelamco Arena moet opnieuw daveren en bruisen”, klinkt het bij de club. “Dit sfeervak krijgt een voortrekkersrol in de beleving.”

Abonnees die dit jaar in vak 225 de matchen volgden, maar die het liever rustiger aan doen, krijgen later nog informatie en voorrang om voor volgend seizoen van plek te wisselen.