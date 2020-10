AA Gent heeft eindelijk regeling voor abonnees: “Supporters worden voor 90% gecompenseerd” Dylan Vermeulen

13 oktober 2020

13u08 1 Gent Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar AA Gent heeft eindelijk een compensatieregeling opgesteld voor supporters die bij het begin van het seizoen een abonnement hadden gekocht en niet alle wedstrijden konden zien omdat er in coronatijden Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar AA Gent heeft eindelijk een compensatieregeling opgesteld voor supporters die bij het begin van het seizoen een abonnement hadden gekocht en niet alle wedstrijden konden zien omdat er in coronatijden minder toeschouwers welkom zijn in de Ghelamco Arena. “We wilden niet over één nacht ijs gaan. We hebben ook de enquête van de supporters afgewacht en de regeling daarop afgesteld.”

De supporters van AA Gent hebben er even op moeten wachten, maar de compensatieregeling voor de abonnementen is er eindelijk. De club heeft de resultaten van de supportersenquête die opgesteld werd door Armada Ganda en de Supportersfederatie afgewacht en op basis hiervan een regeling uitgewerkt.

Verschillende meningen

Van de 12.500 abonnees vulden er 3.400 de enquête in. Daaruit bleek dat de wensen en meningen van de supporters erg verschillend waren. Het grootste gedeelte wou een verrekening op een volgend abonnement voor de nationale competitie, de play-offs of een Europese campagne. Een kleinere groep was dan weer tevreden met een gedeeltelijke terugbetaling. Ook waren sommige supporters voorstander van een tegoedbon die gebruikt kon worden in de fanshop of de horeca in het stadion. Een kleine minderheid wenste geen compensatie.

Mix van oplossingen

AA Gent stelde na overleg met de vertegenwoordigers van de Supportersfederatie en Armada Ganda een mix voor, in de hoop om op die manier elke supporter tegemoet te komen in zijn of haar wens. De bedoeling is dat elke supporter uiteindelijk voor 90% gecompenseerd zal worden.

Voor elke abonnementsprijs werd een berekening per wedstrijd gemaakt waarbij de totaalprijs gedeeld werd door 15, wat slaat op de 15 thuiswedstrijden die in de Ghelamco Arena gespeeld zouden worden. Op die manier verkrijgt men per gemiste wedstrijd een compensatiebedrag. Een gemiste wedstrijd is een wedstrijd waarvoor een abonnee niet uitgenodigd werd. Dit bedrag wordt opgesplitst in 5 delen, naar de resultaten van de enquête:

- 30% van de compensatie wordt “geparkeerd” en overgedragen naar bijvoorbeeld een play-offabonnement of een abonnement voor het seizoen 2021-2022.

- 25% wordt terugbetaald.

- 20% wordt omgezet in een horecabon.

- 15% wordt omgezet in een tegoed voor de fanshop.

- 10% wordt geschonken aan en gelijkmatig verdeeld onder het Buffalo Talent Center (KAA Gent Jeugd), de KAA Gent Ladies, de KAA Gent Foundation (met onder andere het Elk Talent Telt-project) en de erkende sfeergroepen

De terugbetaling van het cashgedeelte zal in twee schijven gebeuren: een eerste gedeelte in de loop van de maand januari 2021 en een tweede gedeelte in de loop van de maand mei 2021. Het tegoed voor horeca en fanshop zal automatisch op het abonnement gestort worden in januari en mei. Hieronder staat de gehanteerde compensatietabel.

(Lees verder onder de foto)

Dubbel gevoel

Bij Armada Ganda zit men met een dubbel gevoel. “We zijn in de eerste plaats blij dat er naar ons geluisterd wordt. We hebben de club willen helpen door een enquête op te starten en we zijn blij dat 3.400 abonnees deze hebben ingevuld en dat die resultaten ook zijn meegenomen door het bestuur om de uiteindelijke regeling op te stellen”.

Toch blijft er een wrange nasmaak achter. Hoewel er 3.400 abonnees hun stem hebben laten gelden, zijn er nog 9.100 anderen die mogelijks een andere mening hebben. “Nu lijkt het alsof wij diegenen zijn die over deze regeling hebben beslist. Wij hebben de club willen helpen, maar daar blijft het ook bij. Ik hoop dat de club zich niet zal wegsteken achter Armada Ganda en achter de enquête.”

Rekeningnummer toevoegen

Indien supporters hun rekeningnummer nog niet toegevoegd hebben op hun account, is het aangewezen om dat snel te doen. “Alleen zo kunnen we het juiste bedrag terugbetalen”, waarschuwt het bestuur van de club.