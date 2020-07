99 extra zomeractiviteiten goedgekeurd voor Gentse jongeren Wietske Vos

02 juli 2020

14u40 0 Gent Na de oproep om extra zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren te organiseren, dienden Gentenaars en Gentse organisaties in totaal meer dan 130 voorstellen in. De stad Gent keurde er 99 daarvan goed en zal die dus financieel ondersteunen. Er zal worden gespeeld, gezongen, geskatet en gedanst, maar ook een zeepkistenrace of theaterspel behoren tot de mogelijkheden.

Onder het motto ‘Operatie Beestige Zomer’ wil de stad Gent tijdens de zomer extra aanbod creëren voor de jeugd, nu heel wat reguliere activiteiten geschrapt zijn door corona. De oproep om extra voorstellen in te dienen, viel niet dovemansoren: Gentse burgers en organisaties kwamen samen met ruim 130 voorstellen op de proppen.

Er konden ideeën worden voorgesteld in 2 categorieën. Categorie 1 biedt extra ondersteuning voor het reguliere jeugdwerk, d.w.z. werkingen zoals jeugdbewegingen en speelpleinwerkingen waar jongeren in hun vrije tijd kinderen allerlei competenties en levenswijsheid meegeven. Het gaat over korte activiteiten van 1 dag tot 1 week in de zomervakantie, toegankelijk voor alle kinderen en jongeren. In deze categorie werden 85 voorstellen ingediend, waarvan er 58 werden goedgekeurd.

Langere begeleiding

Categorie 2 betreft initiatieven van professionele jeugdwelzijnsorganisaties, bedoeld om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties mondiger te maken en te empoweren. Hier gaat het over langere trajecten van meerdere maanden (zomer en najaar), die een meer intensieve begeleiding krijgen. Van de 50 ingediende projecten werden er 41 goedgekeurd.

De goedgekeurde projecten zijn erg divers van aard, zijn verspreid over de Gentse wijken (van Zwijnaarde tot Wondelgem) en zijn bedoeld voor een breed publiek van kleuters, kinderen en jongeren.

Veel nieuwe ideeën

Naast uitbreidingen voor een aantal bekende jeugdwerkingen kwamen ook heel wat nieuwe ideeën naar boven. De Gentse jeugd zal onder andere kunnen leren kickboksen in Sluizeken-Tolhuis-Ham onder begeleiding van Kubat’s gym, de activiteiten van de nieuwe jeugdhuiswerking de Bijenkorf kunnen ontdekken in de Brugse Poort of, onder professionele ondersteuning van Masala, gebruik kunnen maken van een muziekstudio in de Meubelfabriek. In de wijk Dampoort start een nieuwe meisjeswerking en in de Sint-Bernadette- en Rabotwijk vinden verschillende workshops en activiteiten plaats.

Aan de Watersportbaan komt een deelwerking van de KAA Gent Foundation. In Sint-Amandsberg kunnen kinderen oorbellen leren maken. De Kopergietery gaat met mobiel theater aan de slag in het Rabot. De Gentse Spruiten nodigen de allerkleinsten uit in het park. JNM neemt de jeugd mee op natuurkamp in Mariakerke, Een Hart voor Vluchtelingen organiseert ontdekkingstochten voor kinderen in de Machariuswijk en in Zwijnaarde zorgt de Gezinsbond voor een creatief aanbod.

Het hele aanbod zal vanaf volgende week te vinden zijn de website van de stad Gent.