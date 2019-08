98,9 procent van chauffeurs BOB tijdens alcoholcontrole op feestdag Jeffrey Dujardin

16 augustus 2019

19u14 0 Gent De Verkeersdienst van de Gentse politie organiseerde donderdag een alcoholcontrole op de Kortrijksesteenweg tussen 5.15 en 7.45 uur. Maar liefst 98,9 procent van de bestuurders blies negatief. Drie bestuurders hadden te veel gedronken.

“Aangezien het een feestdag was, was de avond ervoor de uitgelezen kans om ook eens tijdens de week een stapje in de wereld te zetten”, zegt de Gentse politie. “Blijkbaar hebben velen de juiste reflex gemaakt om een BOB in te schakelen.” Van de 261 gecontroleerde chauffeurs hadden er maar drie te veel gedronken, waarvan twee Alarm bliezen en een Positief. 98,9 procent van de bestuurders was dus BOB. “100% zouden we natuurlijk nog veel liever zien.”

Twee chauffeurs gingen wel de baan op zonder geldig rijbewijs, één persoon droeg geen gordel en er werden ook zes boetes uitgeschreven in verband met de boorddocumenten.