95-jarige Etienne die afgedankte fietsvelgen omvormde tot prachtige mozaïeken is overleden Jill Dhondt

13 oktober 2020

08u29 3 Gent Etienne Deleersnyder kwam jaren geleden op het briljante idee om oude fietsvelgen om te toveren tot betegelde tafelbladen. In zijn atelier in De Haan maakte hij van versleten fietswielen die de Gentse Fietsambassade hem gaf prachtige kunstwerken. Enkele dagen geleden overleed de kranige negentiger echter onverwacht, net toen zijn werken werden uitgesteld in zijn woonzorgcentrum.

Etienne kwam op het idee om versleten fietsvelgen op te knappen toen hij een foto zag van een sleepboot in Gent. De vriend van zijn dochter Nicky is fotograaf en die had een foto genomen op het moment dat de boot een hele hoop fietsen uit het water had gehaald. Toen hij dat zag, dacht hij meteen: wat als we de spaken eruit halen, een ronde plaat erin steken en daar tegels op leggen?

“Hij was sinds zijn pensioen al bezig met mozaïeken maken”, zegt Nicky. “Hij maakte prachtige vlinders, vogels, vissen, en besloot dan ook om bistrotafels te maken met de oude fietsvelgen. Dus hebben mijn vriend ik contact opgenomen met de Gentse Fietsambassade, en die hadden meteen interesse om mee te werken. In totaal heeft hij een kleine veertig tafelbladen gemaakt met de oude velgen.”

Ode

Etienne ging een jaar geleden in woonzorgcentrum Zilverduin wonen in De Haan, zijn thuisstad. Daar kreeg hij van het personeel een kamer aangeboden dat hij als atelier kon gebruiken. “Het is werkelijk een fantastisch team daar”, zegt Nicky. “Tot enkele dagen geleden heeft hij met plezier in zijn atelier gewerkt, het was zijn redding in de coronatijden. In die periode heeft hij voor elk personeelslid iets gemaakt, uit dank voor hun goede zorgen. Het was een fantastische man, en hij was heel graag gezien daar.” Het zorgteam had net een tentoonstelling opgezet met Etienne zijn werken, toen hij onverwacht overleed enkele dagen geleden. Zijn werken blijven zeker nog een maand hangen in het woonzorgcentrum.