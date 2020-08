93-jarige vrouw in nachtkleed en met rollator vermist Wouter Spillebeen

20 augustus 2020

13u22 60 Gent Een 93-jarige vrouw is vermist nadat ze donderdagmorgen iets na 5 uur het zorghotel op de Tentoonstellingslaan in Gent verliet. Het parket Oost-Vlaanderen verspreidde een opsporingsbericht.

Oda Vettenburg verplaatst zich met een rollator met wieltjes. Toen ze donderdagmorgen het zorghotel verliet, droeg ze een wit nachtkleed en een sjaal. Ze is ongeveer 1,60 meter lang en mager gebouwd en heeft kort wit-grijs haar. Ze kan verward overkomen.

De federale politie en het parket Oost-Vlaanderen vragen aan iedereen om uit te kijken naar de vrouw. Wie meer informatie heeft over de locatie van de vrouw kan contact opnemen op het nummer 0800 30 300 of via het tipformulier.