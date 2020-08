93-jarige vrouw die in nachtkleed en met rollator verdween, is terecht Wouter Spillebeen

13u22 186 Gent Een 93-jarige vrouw was vandaag vermist nadat ze donderdagmorgen iets na 5 uur het zorghotel op de Tentoonstellingslaan in Gent verliet. Het parket Oost-Vlaanderen verspreidde een opsporingsbericht. Iets later op de dag kwam het bericht dat ze terecht was.

De vrouw verplaatste zich met een rollator met wieltjes. Toen ze donderdagmorgen het zorghotel verliet, droeg ze een wit nachtkleed en een sjaal. Ze kan verward overkomen.

De federale politie en het parket Oost-Vlaanderen vroegen aan iedereen om uit te kijken naar de vrouw. In de loop van de namiddag werd bekend gemaakt dat ze in goede gezondheid teruggevonden is. Hoe het kon dat de hulpbehoevende vrouw ‘s morgens in alle vroegte ongemerkt kon vertrekken, wordt nog bekeken.