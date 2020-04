91-jarige vrouw gered uit brand door buren Cedric Matthys

20 april 2020

22u00 1 Gent In de Adolf Baeyensstraat in Gent is maandagavond rond half negen brand uitgebroken op de gelijkvloerse verdieping van een woning. Volgens omstaanders woont er een 91-jarige dame. Twee buren redden haar uit de brand. Ze werden alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis met rookintoxicatie.

“Bij de melding kregen we te horen dat er zich nog een persoon in het huis bevond", laat de brandweerzone Centrum weten. “Bij aankomst van onze ploegen bleek gelukkig dat het slachtoffer al op eigen houtje naar buiten was geraakt. We kregen de brand snel onder controle, maar zowel het gelijkvloers als de eerste verdieping raakten sterk beschadigd. Vannacht blijft sowieso één ploeg ter plaatse om na te gaan of het vuur niet opnieuw opflakkert.”