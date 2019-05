9 maanden cel en 800 euro boete voor feiten van exhibitionisme in publiek zwembad JDG

27 mei 2019

16u04 0 Gent Een man heeft in de correctionele rechtbank in Gent een celstraf van 9 maanden en een geldboete van 800 euro gekregen voor feiten van exhibitionisme in een publiek zwembad. “Hij deed inbreuk op de seksuele integriteit van drie slachtoffers, waarvan er twee minderjarig zijn.”

De man in kwestie kwam maandag niet opdagen om zijn vonnis te aanhoren. Hij kampt naar eigen zeggen niet met een seksuele problematiek. “Aangezien hij hardnekkig ontkent dat hij een probleem heeft, is een straf met probatie-uitstel dus geen optie”, motiveert de rechter zijn vonnis. “De man zelf wou een opschorting van zijn straf, maar daar kunnen we niet op ingaan.”

De rechter legde hem een celstraf van 9 maanden en een geldboete van 800 euro op. “Er is geen ruimte voor redelijke twijfel: de slachtoffers kenden elkaar niet én legden zeer gelijklopende verklaringen af. We houden wel rekening met zijn blanco strafblad.”