87.000 boetes minder in 2019: vooral snelheid blijft een probleem

Erik De Troyer

30 juni 2020

17u05 0 Gent Alle politiekorpsen samen stelden in 2019 exact 232.846 overtredingen vast in het Gentse. Vooral snelheid blijkt een probleem. Al ligt het aantal verkeersovertredingen wel merkelijk lager dan in 2018 toen nog een record van 320.051 overtredingen werd vastgesteld.

Overdreven snelheid maakt het grootste deel uit van de verkeersovertredingen in Gent. Het waren er maar liefst 176.153 in totaal, zowel op de snelwegen als daarbuiten. Daarvan beging 73% een kleine overtreding met maximaal 10 per uur te snel. Echte snelheidsduivels zijn er natuurlijk ook. In totaal vlogen in Gent 611 chauffeurs op de bon omdat ze meer dan 40km/u te snel reden. Nog eens 1.481 chauffeurs reden tussen 30 en 40km/u te snel. Opvallend: februari blijkt de maand te zijn waarin de meeste snelheidsduivels worden geflitst, gevolgd door januari en maart.

Sammeke doet zijn werk

In 2019 zaten we wel ver van de cijfers van het recordjaar 2018. In totaal werden 87.205 boetes minder uitgeschreven. Een fors aantal. “Een echte verklaring is daar niet voor”, zegt Matto Langeraert van de lokale politie. “In 2018 hebben we onze Lidar-camera ingezet. We vermoeden dat velen die camera nu beter kennen en dat de cijfers daardoor lager liggen.”

Snelwegen

Het overgrote deel van de boetes werd wel op de snelwegen uitgeschreven. In 55.462 gevallen gaat het om automobilisten die meer dan 120 per uur reden op de snelweg. In nog eens 34.826 gevallen ging het om automobilisten die zich niet hielden aan de snelheid van 90km/u bijvoorbeeld aan werken of aan het viaduct van Gentbrugge. Nog eens 29.296 chauffeurs liepen tegen de lamp in de zone 30.

In de Gentse rand heeft men de grootste kans op een boete in De Pinte, maar ook daar zit de snelweg er voor iets tussen. Op het grondgebied van politiezone Schelde-Leie werden 61.922 boetes uitgeschreven maar ruim de helft daarvan werd genoteerd op de E17.

Merelbeke was goed voor 15.564 boetes en Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate samen voor 22.390 overtredingen. In Wetteren, Laarne en Wichelen heeft men minder kans op een boete. Samen zijn ze goed voor 11.365 bonnen.