840 voertuigen gecontroleerd bij grootschalige actie Cedric Matthys

09 maart 2020

15u07 0 Gent Bij controles z aterdagavond en -nacht heeft de Gentse politie 840 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders testten positief op het sturen onder invloed van drugs, 26 bestuurders reden onder invloed van alcohol.

De controle vond plaats op twee locaties: de N60 -ter hoogte van Bollebergen en het Technologiepark- en op de Brusselsesteenweg. De agenten trokken vier rijbewijzen onmiddellijk in voor 15 dagen. Verder nam de politie drie wagens in beslag. Twee voertuigen waren niet verzekerd, een derde man reed aangeschoten terwijl de rechter hem een absoluut alcoholverbod had opgelegd. De man legde een ademanalyse af van 0,96 promille, wat overeenkomt met een vijftal glazen bier. Naast de controle op alcohol en drugs vonden tot slot ook snelheidsmetingen plaats. 35 van de 587 gecontroleerde voertuigen reden te snel.