835.000 euro voor energiezuinige huizen, openbaarheid van bestuur en een veilige Rabotwijk, allemaal via Smart City Sabine Van Damme

12 december 2019

16u53 0 Gent het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft 4 miljoen euro verdeeld onder 13 projecten die via technologie hun stad beter willen maken. ‘City of Things’ heette de oproep, en de stad Gent krijgt geld voor alle drie de projecten die zijn ingediend.

De Stad Gent diende dus drie dossiers in: een project om beleidsbeslissingen toegankelijker te maken voor het grote publiek; een project om huizen energiezuiniger te maken; en een project dat het veiligheidsgevoel in de Rabotwijk verhoogt. Alle drie de projecten krijgen nu Vlaams geld toegekend, samen goed voor 835.000 euro.

BELEID

De Stad Gent kiest voor actieve openbaarheid van bestuur. “We gaan stap voor stap de beslissingen die genomen worden door het schepencollege en de gemeenteraad direct online zetten”, lichtte burgemeester De Clercq al toe, “al moet elke stap afgetoetst worden qua GDPR en privacy.” Om dat technisch mogelijk te maken, moet er uiteraard geïnvesteerd worden in het IT-systeem van de stad.

ENERGIE

De Stad Gent wil tegen 2050 een klimaatneutraal zijn. Het energieverbruik van woningen zorgt voor ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot in Gent. Om de klimaatambities te realiseren, heeft Gent met de Energiecentrale opgericht. Die geeft de Gentenaars gratis renovatieadvies, en helpt hen in het energiezuinig maken van hun woning. Met het ingediende project wil de Energiecentrale beter monitoren wat de impact is van ‘energetische renovaties’. Via een dashboard zullen ook de Gentenaars zelf hun energieverbruik voor en na de werken kunnen opvolgen. Dat moet hen motiveren om nog meer ingrepen aan hun woning te doen.

VEILIGHEID

Vanuit de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Dienst Beleidsparticipatie werd een project ingediend om het veiligheidsgevoel en het sociaal weefsel in en rond de hoogbouw in de Rabotwijk te versterken, en dat via technologie. De stad wil sensoren inzetten om het welzijn en veiligheidsgevoel te verhogen. Zo willen ze dat de toegangen tot de woontoren aantrekkelijk en veilig worden, door onder meer het slim aansturen van verlichting, met lokale digitale netwerken, en toepassen van ‘gamification’ (toepassen van gamedenken en gametechnieken in niet-game omgevingen en ‘nudging’ ( een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen).