82.000 bezoekers op Weekend van de Klant Sabine Van Damme

07 oktober 2019

11u43 0 Gent Liefst 82.000 bezoekers werden er afgelopen weekend in het stadscentrum geteld. 30.000 daarvan trotseerden de gietende regen op zondag. Geslaagd, vindt PuurGent, dat een campagne voerde met Jani Kazaltzis.

De eerste zondag van de maand is nog steeds koopzondag in Gent, en omdat die koopzondag net na de Dag van de Klant viel, werd er in Gent meteen een heel Weekend van de Klant van gemaakt. Meer dan 200 handelaars deden mee, waarvan 171 in het stadscentrum. Wie in Gent shopte afgelopen weekend, maakte kans op een meet & greet met en een styling door de hyperpopulaire tv-figuur Jani Kazaltzis.

Het Weekend van de klant mag met 52.000 bezoekers op zaterdag en 30.000 op zondag een succes genoemd worden. Zondag kwam alles wat trager op gang, maar ondanks het regelrechte hondenweer viel zelfs die dag niet volledig in het water.