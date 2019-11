800 skeletten gevonden onder Gentse Sint-Baafskathedraal Redactie

05 november 2019

16u17

Bron: VRT 14 Gent Tijdens de verbouwingen aan de Gentse Sint-Baafskathedraal werden er achthonderd volledige skeletten opgegraven, waaronder heel veel kinderen. Dat meldt VRT NWS. Er werd ook vijfduizend kilogram losse botten gevonden. De geraamtes worden nu onderzocht.

Op 4 maart zijn er verbouwingswerken gestart in de Sint-Baafskathedraal. Zo krijgen de crypte en de kooromgang een opknapbeurt en ook de priesterruimtes worden aangepakt. Na de renovatie komt daar een bezoekersruimte waar het Lam Gods te zien zal zijn.

Archeologisch onderzoek bij die werken legt nu heel wat menselijke resten bloot. “De aantallen overdonderen ons wel”, zegt Ludo Collin, rector van de kathedraal, aan VRT NWS. “We wisten wel dat het terrein achter de kathedraal, waar nu het bisschopshuis staat, een kerkhof was voor de mensen van het centrum van Gent.” Het kerkhof was in gebruik sinds de vroege middeleeuwen en sloot pas in 1748.

“Het archeologisch team zal de skeletten grondig onderzoeken en er een groot verslag van opstellen”, zegt Collin nog. “Men zal proberen na te gaan waaraan de mensen gestorven zijn. Was er bijvoorbeeld een epidemie. Ze gaan ook onderzoeken hoe het komt dat er zoveel kinderen lagen. We vonden zelfs een aantal skeletten van vrouwen waarop nog het skelet van een kindje lag. We vermoeden dat dat vrouwen zijn die in het kraambed gestorven zijn.”