8 jaar cel voor student die ex en liefdesrivaal wilde doden Wouter Spillebeen

02 december 2019

12u48 0 Gent De Gentse strafrechter heeft een kotstudent veroordeeld tot acht jaar cel voor de moordpoging op zijn ex en een liefdesrivaal.

Eerder dit jaar lokte de jongeman met een uitgekiend plan het slachtoffer naar zijn kot. “Hij was gefrustreerd door de relatiebreuk”, las de rechter voor uit het vonnis. “Hij bond het slachtoffer vast en plakte tape op zijn mond met de bedoeling om hem te smoren met een kussen.” Het slachtoffer kon gelukkig ontsnappen.

“Hij heeft een plan beraamd en ook willen uitvoeren”, aldus de rechter. “Hij heeft onvoldoende respect voor het leven van een medeburger. Hij was beredeneerd, gepland en koel en had zelfs een vluchtplan uitgestippeld. Het ergste is alleen voorkomen door factoren die buiten zijn wil om gebeurden.” Vooral de voorbedachtheid is een verzwarende factor bij het vonnis. Daarom kreeg de jongeman een celstraf van acht jaar.