76-jarige toch in levensgevaar bij aanrijding tijdens oversteken Wouter Spillebeen

29 februari 2020

16u19 3 Gent Op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge is vrijdag rond 14.45 uur een 76-jarige man zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Aanvankelijk was er geen sprake van levensgevaar, maar intussen blijkt de man toch in levensgevaar te verkeren.

De man stak op zijn fiets de straat over ter hoogte van de Aldi. De bestuurder van een Audi merkte de man te laat op en het kwam tot een aanrijding. De 76-jarige man liep een bekkenbreuk op. Omdat er aanvankelijk geen sprake was van levensgevaar, besloot het parket Oost-Vlaanderen om geen verkeersdeskundige aan te stellen. Maar nadien kwam er toch een attest van levensgevaar. “Omdat de plaats van het ongeval al was vrijgegeven, werd er geen deskundige meer aangesteld”, klinkt het bij het parket.

De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Volgens getuigen bevond het slachtoffer zich wel op het zebrapad toen de aanrijding gebeurde. De bestuurder van de Audi legde een negatieve ademtest af.